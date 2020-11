Joan Mir a frappé la Coupe du monde avec sa victoire au GP d’Europe MotoGP. Le pilote Suzuki est monté sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis qu’il a atteint la catégorie reine l’an dernier. Il a essayé toute l’année jusqu’à ce qu’il réussisse, et il l’a fait au meilleur moment. Ce triomphe lui permet de quitter le championnat du monde presque condamné après que Quartararo et Viñales n’aient pas obtenu un bon résultat, et d’avoir la possibilité d’être champion dans la course suivante.

Le leader de la Coupe du monde a un avantage de 37 points sur Fabio Quartararo et Álex Rins, qui sont à égalité pour la deuxième place, avec 50 à faire. Cet avantage le met très près de réaliser son rêve de devenir champion du monde de MotoGP. Mathématiquement parlant, il y a trois autres coureurs en lice pour le titre: Maverick Viñales (41), Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso, tous deux à 45 points de Mir.

Ces trois derniers ont beaucoup de mal à remporter le championnat car ils auraient besoin d’une série de caramboles pour être produites. Joan Mir dépend de lui pour être un champion. Si avant ce grand prix on parlait d’avoir besoin d’une victoire et de deux podiums pour être champion, maintenant Ça vaut le coup d’être troisième lors du prochain rendez-vous à Valence le week-end prochain pour succéder à Marc Márquez dans le record.

De quoi Mir a-t-il besoin pour être un champion?

Victoire ou podium sur le circuit Ricardo Tormo dimanche prochain, le majorquin sera championindépendamment de ce que font Rins et Quartararo. En cas de fin entre le quatrième et le septième cela en vaudrait la peine si Rins et Quartararo ne gagnaient pas la course, puisqu’il peut se permettre de perdre jusqu’à 11 points maximum par rapport à ses deux rivaux.

Si j’avais une mauvaise journée et termine entre huitième et onzième, il serait champion si ni Quartararo ni Rins ne passent la troisième place et Viñales ne remporte pas la course. S’il terminait douzième, cela en vaudrait la peine si ses deux poursuivants ne montaient pas sur le podium et Maverick était tout au plus troisième. S’il devait partir ou ne pas marquer, il serait champion tant que Quartararo et Rins ne franchiraient pas la ligne d’arrivée au-delà de la cinquième place, avec Viñales quatrième ou pire, et Morbidelli et Dovi terminaient au maximum sur la troisième marche du podium.

Ce dernier est le seul espoir pour les Italiens, qui doivent gagner ou être deuxième et que Mir ne passe pas la onzième place pour continuer à avoir une chance de remporter le Championnat du Monde MotoGP lors de la dernière manche qui se déroulera au Portugal dans deux semaines. En résumé, si Mir n’échoue pas à Valence, il sera champion.