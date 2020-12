le L’Atlético de Madrid joue ce mercredi en Autriche, contre Red Bull Salzburg. Les deux nuls contre le Lokomotiv, ajoutés à la semaine dernière contre un Bayern déjà qualifié, ont mis en péril la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, bien qu’ils continuent de dépendre d’eux-mêmes pour être au tour suivant. Le pass est entre vos mains s’ils parviennent à marquer à domicile de Salzbourg, ils seront en huitièmes de finale.

La victoire des Autrichiens la dernière journée contre le Lokomotiv a permis aux hommes de Simeone de se qualifier s’ils battaient le Bayern, mais avec une pénalité de Thomas Muller, à l’une des rares occasions dangereuses créées par les Bavarois, évité la classification des matelas. Maintenant, ils le jouent lors de la dernière journée contre Salzbourg, dont la chute d’Atleti lors de la dernière journée lui permet de rêver d’être dans les huitièmes de finale de la plus haute compétition.

Malgré le fait que le nul contre le Bayern ait été un mauvais résultat, ce point en vaut la peine pour surmonter la phase de groupes, en tant que deuxième du groupe A. Atleti est deuxième avec six points, deux de plus que leur rival dans ce Mercredi et trois de plus que Lokomotiv, donc tout ce qui gagne ou dessine classerait les rojiblancos. En revanche, la défaite mettrait l’équipe autrichienne et relèverait l’Atlético à la troisième place, ce qui les enverrait en Ligue Europa.

Dans le duel joué au Wanda Metropolitano, l’actuel leader de la Ligue de Santander il a gagné 3-2 dans ce qui est, pour le moment, sa seule victoire en phase de groupes de cette Ligue des champions. Bien sûr, Salzbourg lui a fait beaucoup souffrir. Les hommes de Jesse Marsch ont réussi à dépasser l’objectif initial de Marcos Llorente pour prendre de l’avance sur le tableau d’affichage (1-2), avec deux buts qui ont mis l’équipe madrilène en échec.

Joao Félix est devenu le sauveur de l’équipe avec un doublé. Les buts portugais ont transformé un match parfois compliqué, et leur ont permis de respirer en Ligue des champions, puisqu’une deuxième défaite (ils venaient d’être battus à Munich) a grandement compliqué les aspirations des matelas. Maintenant, les visages sont vus lors de la dernière réunion de la phase de groupes dans une situation très similaire, avec le Athlétique contre les cordes. L’équipe dirigée par Diego Pablo Simeone doit gagner ou faire match nul pour être une autre année parmi les 16 meilleures équipes d’Europe, consolidant ainsi un projet qui commence à s’installer cette saison après une année de transition.