Lewis Hamilton, qui cette saison a dépassé le record de 91 victoires de Michael Schumacher, il peut correspondre à un autre record du kaiser. Le pilote britannique peut devenir sept fois champion de Formule 1 au Grand Prix de Turquie, une course à laquelle il arrive 85 points d’avance sur son coéquipier. Valtteri Bottas.

Hamilton sera proclamé sept fois champion s’il remporte le Grand Prix de Turquie, ce qui signifierait sa 94e victoire pour le pilote Mercedes, trois de plus que celles obtenues par Schumacher en Formule 1. Même en terminant deuxième et Bottas gagnant, il revalidera le titre tant que le Le finnois n’obtient pas le tour rapide. Pour y parvenir, pour Lewis Hamilton une quatrième place dans l’une des trois courses restantes lui suffira pour être proclamé sept fois champion.

En tenant compte du fait qu’après le Grand Prix de Turquie, il y aura 78 points en jeu, les 25 qui donnent la victoire et le point supplémentaire qui donne le tour le plus rapide, Valtteri Bottas Il quittera Istanbul avec des options pour être champion s’il marque 8 points de plus que Hamilton dans la course. Ce sera difficile car c’est quelque chose qu’il n’a réalisé que deux fois cette saison.

Si Valtteri Bottas est deuxième à Istanbul et réalise le tour le plus rapide, le Britannique revalidera le titre s’il est quatrième. Il l’obtiendra également s’il est quatrième ou cinquième et c’est lui qui réalise le tour le plus rapide bien que Bottas J’ai terminé deuxième du Grand Prix de Turquie. Si le Finlandais est troisième et marque le tour le plus rapide, Hamilton Il devrait être cinquième s’il veut être sept fois champion et sixième s’il ne le marque pas. Si Valtteri Bottas est quatrième et marque le tour le plus rapide, Lewis Hamilton devrait être septième, ou huitième s’il ne le marque pas mais il est la marque. Pour votre part, oui Bottas est cinquième et marque le tour le plus rapide, Hamilton Il faudrait que ce soit huitième et neuvième sinon la marque et celle que la marque est lui.