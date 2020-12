L’un des premiers à annoncer que le football ne pouvait pas continuer à être joué comme celui-ci était Pablo Acebal, une équipe de jeunes du Sporting qui, à l’âge de 33 ans, a décidé que son travail à l’Autorité portuaire de Gijón était plus important que de précipiter ses derniers coups de pied au ballon dans le Gijón Industrial. «Ce n’est pas seulement à cause du travail. Aussi pour protéger la famille, mes parents et grands-parents », fait valoir Acebal. Il a pris la décision en pré-saison et, ajoute-t-il, “malheureusement, le temps m’a donné raison”, en référence au nombre élevé d’équipes mises en quarantaine pour les covid positifs.

Adrián, du stade Avilés

“Le football en troisième est une véritable ponction pour tout le monde”, ajoute Pablo Acebal en référence aux joueurs et aussi aux clubs qui ne peuvent pas avoir de public sur les terrains. Il assure qu’au travail on lui a toujours donné des facilités pour concilier ses obligations avec le football depuis son passage à Langreo, et que rien n’a changé: “Ce n’est pas une question de peur du virus, mais de responsabilité”. Il comprend que d’autres collègues ne suivent pas son exemple «car ils ne peuvent pas se passer de l’argent du football».

Ce n’est pas le cas de Richard, un autre classique du football asturien avec plus de vingt saisons entre le troisième et le deuxième B, qui après avoir quitté l’entraînement de Mosconia pendant quelques semaines est revenu jouer samedi pour plusieurs raisons: «Nous sommes peu nombreux dans l’équipe. , le coach m’a parlé pour me dire que les critères de mise en quarantaine avaient changé. Et, surtout, parce que je veux vraiment continuer à jouer au football ».

Richard de Mosconia

Avant Richard, 40 ans, avait vu les oreilles du loup après un positif dans son équipe: “Ils nous ont confinés à la maison pendant cinq jours et je ne pouvais pas permettre que cela se reproduise car je travaille dans un entrepôt de supermarché et je ne suis pas réparé.” Il assure qu’il n’y a eu aucun avertissement de sa société, “mais je comprends que cela ne peut plus se reproduire”. Il estime, en ce sens, que les tests d’antigènes qui passent chaque jeudi peuvent aider d’autres joueurs douteux à revenir sur les terrains.

Pour l’instant, une possibilité exclue par Jairo Casal, qui a décidé il y a quelques semaines d’arrêter de jouer avec Colunga, avec des arguments convaincants: «Pour ceux d’entre nous qui ne vivent pas du football, c’est une période difficile. Nous risquons la santé de notre famille et aussi notre travail ». Casal considère que «le risque de se désinscrire est élevé, même en prenant des mesures de précaution. Je travaille dans une entreprise de location de camionnettes et nous n’avons pas de personnel très important, j’ai donc décidé de quitter l’équipe ”

Pablo Acebal, de Gijón Industrial

Mais il y a d’autres raisons: «Vous vivez avec vingt collègues et personne n’est à l’abri. Ma mère fait partie d’un groupe à risque. Si je suis infecté et asymptomatique, je peux rapporter le problème à la maison. Il y a beaucoup de choses parce qu’il y a encore des doutes silencieux sur la maladie ». Jairo Casal définit le football comme un «hobby», qui pourrait être repris la saison prochaine: «C’est une année atypique. Vous ne pensez pas à passer un bon moment, mais aux problèmes causés par la pandémie. Le club s’est très bien comporté avec moi et je sais que mes portes sont ouvertes ».

Navarro les a également laissés à Luis Alberto Cabeza, Roscales dans le football, dans lequel il évolue depuis l’âge de trois ans. Maintenant, à 34 ans, à son grand regret, il a dû quitter l’équipe il y a un mois “parce qu’ils m’ont donné une touche dans l’entreprise”, après avoir passé dix jours en quarantaine à la maison pour un positif dans l’équipe Navarro. Roscales, salarié d’un assistant Arcelor, est passionné de football, “mais je suis très clair que ce qui me nourrit, c’est le travail.”

Au début, Roscales est allé à Tabiella pour regarder les matchs de son équipe, mais il pense à ne pas y retourner «parce que j’ai passé un très mauvais moment. Depuis qu’ils ont commencé à faire les tests d’antigènes, j’ai pensé à les rejoindre car maintenant ils n’isolent que le joueur dont le test est positif, mais je préfère attendre. Ils m’ont dit au club que si les choses s’amélioraient, je pourrais revenir. J’attendrai jusqu’en janvier car, en plus, je suis asthmatique et je ne joue pas avec ma santé. J’y vais toujours avec du gel hydroalcoolique, avec le masque et un autre juste au cas où ». Il est clair que si cela se prolonge “je donnerai mon dossier pour que Navarro puisse l’utiliser”.

Avec Tuilla (Álvaro Pozo et Dani Hevia, qui ne voulaient pas parler de leur cas), la troisième équipe la plus touchée est le stade Avilés, qui a perdu deux joueurs. Après Mario, qui dirige une clinique de physiothérapie, c’est Adrián qui a décidé de se retirer. Après une longue carrière, qui l’a conduit dans des équipes comme Mosconia, Langreo, L’Entregu, Avilés, Quirinal et Roces, Adrián Sánchez Ávila est entré dans l’histoire du Stadium en inscrivant le premier but en troisième. Puis vint l’arrêt et les quarantaines que certains ne peuvent pas se permettre.

«Il y aura des joueurs de deux ou trois équipes tierces qui en gagneront leur vie, mais cela dépend en grande partie de leur travail», explique Adrián, qui est inspecteur en soudage et travaille par équipes. «Ils n’ont rien commenté dans l’entreprise, je l’ai fait par souci de cohérence», explique le défenseur, qui a plus d’arguments: «Je ne vois aucune logique à prendre des risques pour botter le ballon quatre fois. J’avais aussi honte de continuer à jouer pendant que je voyais comment font d’autres secteurs, comme l’industrie hôtelière ».

Adrián explique clairement pourquoi le football tiers ne s’arrête pas: “Les clubs ne peuvent pas arrêter de s’entraîner et de jouer car les fédérations asturienne et espagnole perdraient beaucoup d’argent.” Au Stadium, ils ont respecté sa décision, ce qui précise: “Cela me dérange plus, mais c’est toujours du divertissement.” Il n’exclut pas de revenir cette saison, mais cela dépendra de la situation sanitaire: «J’ai fait remarquer au club que je ne reviendrai pas tant que le taux d’infection ne baissera pas. Nous n’aurions pas dû jouer à Grado alors qu’aux Asturies nous étions près de mille. Si le taux diminue et que le vaccin fonctionne, je n’aurai aucun problème à me remettre sur les rails ».

Jairo Casal, au travail

«Les gens qui ont un emploi ont peur. Certains ont déjà reçu la touche dans l’entreprise », souligne Adrián, qui regrette tout ce que la crise sanitaire entraîne:« Devoir changer de tribune et ne pas pouvoir se doucher sur le terrain vous jette en arrière. Pendant la pré-saison j’en ai discuté avec mon partenaire Mario et nous n’avons pas compris que le début de la compétition était forcé ».

L’un des sports qui souffre le plus de cas de covid-19 est le handball. Cela se produit dans l’élite, avec plusieurs matchs de la ligue Asobal affectés, et dans des catégories telles que le premier national, où cinq équipes asturiennes jouent. L’un d’eux, Unión Financiera Base Oviedo, a perdu très tôt cette saison l’un de ses jeunes joueurs, Carlos Alberto Sánchez Norniella, Charly. «J’ai renouvelé pour la Base et commencé la pré-saison, mais j’ai eu peur de mettre le virus au travail», explique le pivot d’Oviedo. «Je suis infirmière de salle d’opération et depuis le début de l’année, je suis dans un service de soins intensifs de l’hôpital Jove, à Gijón. C’est une question de responsabilité. Dans l’équipe, nous sommes 18 gars qui s’entraînent ensemble, sans masque ».

Roscales, de Navarro

Charly n’a pas seulement appliqué ce sens des responsabilités au sport: “Depuis que tout cela a commencé, j’ai fait une véritable bulle et je vois à peine mes parents.” Il n’était pas nécessaire que l’hôpital le prévienne du danger: «C’était mon truc. Si nécessaire, je ne me sentirais pas bien si quelque chose arrivait à cause d’une contagion à cause de moi. Je suis en contact avec des personnes très délicates. À l’hôpital, je suis protégé, avec toutes les mesures de sécurité nécessaires. Rester avec l’équipe était donc un risque qu’il ne devait pas prendre ».

Cela ne veut pas dire que je ne rate pas le handball: «Quand les écoles ont commencé, j’ai tenté de revenir. Je suis allé pendant quelques jours pour m’entraîner. Mais nous avons joué un match amical à Zarauz et dans l’équipe rivale il y avait un positif, alors j’ai décidé de le quitter ». Et ajoute: “J’espère que ce sera une parenthèse, mais cette saison, j’abandonne pour perdu. J’essaye de rester physiquement seul et la saison prochaine, si le club est d’accord, j’aimerais rejouer ».

Il pense que ce sera le cas: «Je suis de la carrière et j’ai une excellente relation avec le président, Pepe Rionda, et avec Caco. Ils ont parfaitement compris ma décision, à laquelle j’avais plus ou moins fait allusion plus tôt dans la saison. L’entraîneur a également estimé que j’étais très responsable de ma part. De plus, je suis toujours lié au club en tant que coordinateur du covid-19 ».

Un autre joueur de handball, le gardien de but du groupe IMQ Adrián Díaz Cabo, a quitté l’équipe après trois jours: «C’est à ce moment que les choses ont commencé à devenir moche. J’en ai discuté à la maison et j’ai pris la décision. Plus que pour le travail, je le fais pour la santé de mes parents ». Adrián, kinésithérapeute, pratique le handball depuis quinze ans et n’exclut pas de revenir cette saison si la courbe de contagion continue de baisser et l’efficacité du vaccin est confirmée. Le gardien de but de Gijón n’était même pas convaincu par les mesures devenues courantes en handball. «J’avais l’habitude de porter un masque à l’entraînement, mais je n’ai pas pu jouer avec. Aujourd’hui, beaucoup de mes coéquipiers le portent pour jouer, mais j’ai préféré minimiser les risques », conclut