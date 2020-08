Les Ravens ont publié jeudi un plan détaillé pour changer la façon dont le travail de la police est effectué à Baltimore et dans tout le pays.

Ils ont présenté leur liste de souhaits de réformes dans un fil de tweet, rejoignant les défenseurs et les législateurs qui ont fait pression pour des mesures similaires.

L’équipe a appelé à l’arrestation des officiers qui ont tué Breonna Taylor à Louisville, Ky., En mars dernier, et de l’officier qui a tiré sur Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin, dimanche. Il a également ordonné aux citoyens «d’agir avec respect et conformité lorsqu’ils s’engagent avec la police».

“Avec un autre exemple de discrimination raciale avec la fusillade de Jacob Blake et les abus illégaux de manifestants pacifiques, nous DEVONS nous unir en tant que société.” (Souligne l’équipe.) “Il est impératif que toutes les personnes – sans distinction de race, de religion, de croyance ou de croyance – se réunissent pour dire:” Assez, c’est trop! “”, Ont déclaré les Corbeaux dans l’ouverture de leur déclaration.

L’une des réformes proposées par les Corbeaux était la fin des mandats sans frapper. Les agents qui ont tué Taylor n’ont pas annoncé qu’ils entraient dans sa résidence avant de commencer à enfoncer la porte d’entrée. Ils cherchaient Jamarcus Glover, un ancien petit ami de Taylor, qui était suspect dans une affaire de stupéfiants.

Glover n’était pas à la résidence. Taylor était au lit avec son petit ami à l’époque, Kenneth Walker. Selon CNN, Walker a déclaré aux enquêteurs qu’il pensait que Glover essayait de s’introduire par effraction dans la résidence. Il a tiré sur la police après avoir franchi la porte. Les agents ont riposté, blessant mortellement Taylor.

Un autre changement proposé était la fin de l’immunité qualifiée, une doctrine juridique qui, en ce qui concerne la police, protège les agents de toute responsabilité légale (c.-à-d. Poursuites judiciaires) s’ils utilisent une force excessive. La doctrine a reçu une plus grande attention en mai dernier après qu’un officier de Minneapolis, Derek Chauvin, a pressé son genou contre le cou de George Floyd et l’a gardé là pendant près de huit minutes. Floyd est décédé plus tard en garde à vue. L’incident a déclenché des manifestations et des violences dans plusieurs villes américaines qui entament leur quatrième mois.