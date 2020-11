Diego Armando Maradona nous a quittés mercredi 25 novembre 2020, à 60 ans après avoir subi un arrêt cardiaque. La nouvelle a choqué le monde entier. Son décès occupe toutes les couvertures de la presse nationale et internationale ce jeudi 26 novembre 2020. Chacun a voulu rendre un hommage particulier à l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Clarín, qui a été le premier à annoncer la tragique nouvelle de la mort de Diego, intitulée «Diego Maradona 1960-2020. Il n’y aura pas d’égal », accompagné d’une image de fond d’El Pelusa soulevant la Coupe du Monde obtenue lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. «AD10S», à côté d’un montage de Maradona mis en ligne dans la Coupe du Monde en direction de la lumière.

En ce qui concerne les principaux journaux sportifs internationaux, la première page de L’Equipe se détache: «Dieu est mort». Une autre des principales références en France, le quotidien Libération, fait la une: «Celestial». La nouvelle a traversé les frontières, Diego était une légende du football mondial, pour beaucoup le meilleur de tous les temps. Pratiquement toutes les couvertures de la presse mondiale s’ouvrent avec l’adieu tragique d’un mythe.

En Espagne, Mundo Deportivo, Marca, AS, Sport, ABC et même El Periódico ont illustré leur première page avec El Pelusa. Le Sport dit “D10S est déjà dans le ciel”, tandis que Mundo Deportivo ouvre avec “AD10S”, et le nom de Maradona juste au-dessus du 10, comme sur le maillot. D’un autre côté, le journal Marca illustre sa couverture avec une phrase que Maradona lui-même a dite à son époque: «Si je meurs, je veux naître de nouveau et je veux être footballeur. Et je veux redevenir Diego Armando Maradona. Je suis un joueur qui a donné de la joie aux gens et cela me suffit et j’en ai plein ».

“D10S est mort”, lit-on en première page du journal AS. ABC, dans sa première édition Kiosko y más, s’ouvre avec une photo de Maradona soulevant le titre de championne du monde au Mexique 1986 et intitulée “Diego”. Enfin, en ce qui concerne les médias espagnols, la première page du journal catalan El Periódico se démarque, illustrée par une photo d’El Pelusa vêtue de la chemise de Barcelone accompagnée d’un bref message: «Au revoir. Maradona, légende mondiale du football, meurt d’un arrêt cardiaque à 60 ans ».

Le Daily Star se souvient de la main de Dieu

En Angleterre, ils ont également couvert la mort de 10 personnes, bien que certains comme le Daily Star l’aient fait avec mauvais goût. Le journal britannique susmentionné s’est souvenu du but avec la main que Maradona a mis avec sa main, en quarts de finale de la Coupe du monde 1986 contre l’Angleterre. “Où était le VAR quand nous en avions le plus besoin?”

D’un autre côté, le journal The Guardian fait la une des journaux “El Diego”, tandis que Mirror Sport déclare “qu’il nous quitte mais il ne nous quitte pas … Diego est éternel”. Certaines reprises qui n’ont rien à voir avec la ligne suivie par le Daily Star, The Guardian et Mirror mettent en lumière la légende qu’était Maradona.

“La mort du Dieu du Calcium”

Maradona n’était pas seulement une légende en Argentine, il était aussi une légende en Italie, en particulier à Naples. Il était là pendant sept saisons, au cours desquelles il a laissé un immense héritage comme l’ont démontré ses fans en descendant dans la rue pour dire au revoir à son idole, Diego Armando Maradona. La Gazzetta dello Sport assure «la mort du Dieu du Calcium. J’ai vu Maradona ».