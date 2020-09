Les Cowboys se dirigeaient vers le premier départ 0-2 de la franchise depuis 2010 après une autre série d’appels douteux de l’entraîneur de première année Mike McCarthy.

Comment les Falcons pourraient-ils prendre une avance de 20 points? C’était quoi ce premier faux coup de pied? Le SECOND faux punt? Pourquoi aller deux à neuf? McCarthy aurait ressenti tout cela lors d’une conférence de presse épicée qui aurait dépassé tout ce que Jason Garrett ait jamais ressenti, sachant que l’ancien entraîneur-chef de Dallas n’a jamais commencé 0-2.

Ensuite, l’équipe américaine – l’équipe la plus fascinante des États-Unis au cours des deux premières semaines de la saison – a marqué 16 points dans la finale 5:02 pour voler un thriller 40-39 à Atlanta dimanche.

Dak Prescott a réussi 450 verges et un touché et a ajouté trois scores à la course. Il a guidé deux commandes de touché au quatrième quart et un coup de pied en jeu a mis en place le panier gagnant de Greg Zuerlein à la fin du temps.

Insérez le GIF de réaction de Jerry Jones ici et le tweet de Skip Bayless ici, non?

C’était la deuxième finition excitante en autant de semaines pour les Cowboys après que le “Sunday Night Football” contre les Rams se soit terminé par un appel d’interférence de passe offensif controversé. McCarthy a également pris une décision discutable dans ce match, en ne tentant pas un panier en retard.

Alors, que devrions-nous faire de Dallas après deux semaines maintenant que nous n’avons pas à réagir de manière excessive à un départ 0-2?

Les Cowboys seront à chaque match avec leur attaque, qui a totalisé 570 verges contre Atlanta. Prescott a plus qu’assez pour travailler avec. Ezekiel Elliott a totalisé 89 verges au sol, 33 verges sur réception et un touché. Rookie CeeDee Lamb (six attrapés, 106 verges) est comme annoncé, et il se marie bien avec Amari Cooper (six attrapés, 100 verges) et l’ailier serré Dalton Schultz (neuf attrapés, 88 verges, un TD).

Dallas est conçu pour rivaliser avec les meilleures équipes du NFC de ce côté-là du ballon.

La défense? Cela reste un travail en cours. Il a permis quatre passes de touché à Matt Ryan, mais a également permis aux Falcons de marquer quatre buts sur le terrain – dont le dernier est venu après le deuxième faux botté de dégagement. Il a créé un chiffre d’affaires en deux semaines.

Les Cowboys ont une attaque potentiellement formidable associée à une défense médiocre à mauvaise. Cela augmentera la valeur du divertissement chaque semaine.

La victoire a été grande pour Prescott, qui a terminé son premier retour au quatrième quart depuis la victoire de Dallas contre Seattle le 5 janvier 2019. Le débat sur l’appartenance de Prescott parmi les quarts d’élite de la NFL se poursuit, mais dimanche il a fait ce qu’il y a de mieux dans ces situations difficiles.

C’était encore plus grand pour McCarthy, qui peut maintenant plonger et esquiver les questions sur ses appels parce que les Cowboys se sont échappés avec une victoire. McCarthy est toujours en train de trouver son chemin avec cette équipe, et il reste encore un long chemin à parcourir avant d’échapper aux comparaisons avec Garrett. Wade Phillips a été le dernier entraîneur de Dallas à commencer 0-2, ce qui a conduit à l’embauche de Garrett.

McCarthy sera également confronté à son ancienne équipe, les Packers, toute la saison. Les rivaux de Dallas ont accumulé plus de 40 ans avec Aaron Rodgers chacune des deux premières semaines. C’est une conversation pour un autre jour, cependant.

Les Cowboys semblent assez bons dans la NFC Est, mais il convient de noter que nous avons réagi de manière excessive à leur départ 3-0 en 2019. Dallas a terminé 8-8 avec une équipe qui avait des caractéristiques similaires des deux côtés du ballon.

Cette équipe est beaucoup plus divertissante que la version de l’année dernière et chaque semaine ressemble à une télévision incontournable. Cela comprend la confrontation de la semaine prochaine avec Russell Wilson et les Seahawks, puis la semaine suivante, lorsque Baker Mayfield, originaire d’Austin, conduira les Browns au stade AT&T. Tout cela survient avant que Dallas ne disputera son match de première division contre les Giants, puis un autre retour au pays, d’Allen, au Texas, du natif de Kyler Murray avec les Cardinals lors de la semaine 6.

Il y a cependant une différence entre un divertissement de haut niveau et une réussite élevée. Nous savons que les Cowboys peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du NFC.

Mais peuvent-ils les battre? Bonne question.

Tout ce que nous dirons, c’est que nous avons hâte de découvrir la réponse avec les Seahawks à venir dans la semaine 3.