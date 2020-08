Bien que la date de sortie officielle de “Madden NFL 21” ne soit pas encore arrivée, les joueurs ont pu accéder au jeu plus tôt.

Qu’il s’agisse de réviseurs officiels recevant une copie avancée ou d’abonnés EA Play qui ont eu accès une semaine à l’avance, de nombreuses personnes ont déjà ouvert Madden 21. Et les premières critiques sont … pas géniales. Il y avait déjà de la colère au sein de la communauté Madden avant la sortie du jeu, et cela ne diminuera probablement pas une fois qu’il atteindra sa sortie mondiale.

Le plus gros problème depuis la pré-sortie du jeu a été un certain nombre de bugs, de problèmes, de fautes de frappe et d’autres éléments de base d’un jeu vidéo. On pourrait penser que les plaintes concernent le gameplay ou le manque de fonctionnalités, mais les critiques sont plus préoccupées par les facteurs simples qui ne devraient pas être un problème.

“Cela ressemble à un produit inachevé”, a déclaré le YouTuber Ryan Moody dans sa revue Madden 21. “Ce n’est pas ce qu’un client devrait obtenir lorsqu’il ouvre une boîte pour un nouveau jeu.”

Dans la vidéo de Moody’s, il a demandé à ses abonnés d’envoyer des captures d’écran de leur temps à jouer à Madden 21. Il a reçu un certain nombre de problèmes différents du jeu impliquant des scènes qui n’ont pas de sens, des fautes de frappe, des animations étranges et plus encore. Et bien que Madden ait toujours eu quelques problèmes dans les jeux précédents, cette année, ces problèmes semblent vraiment plus importants qu’avant.

Et ce n’est pas seulement un cas ponctuel où Moody se plaint du jeu. De nombreux utilisateurs du sous-répertoire Madden ont également soumis des erreurs qu’ils ont vues pendant le peu de temps passé à jouer à ce jeu. N’oubliez pas que les personnes qui jouent à Madden 21 via EA Play n’ont que 10 heures de jeu avant la sortie officielle. Ce n’est donc pas comme s’ils passaient un temps fou à essayer de trouver des problèmes. Ce sont eux qui jouent à peine le jeu et trouvent une litanie d’erreurs.

Les problèmes qui se sont démarqués comprenaient le champ ne se rendant pas correctement, la logique commerciale n’ayant pas de sens, une mauvaise grammaire dans Face of the Franchise et les images ne se chargeant pas correctement.

(Reddit / Madden 21) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/87/67/madden-21-errors-ftr_caa42cwzz1e21wqe423bfr0tr.png?t=633958556&w=500&quality=80

Sources Reddit pour les images ci-dessus: champ, commerce, grammaire, rendu du visage.

L’écrivain de jeux vidéo Bryan Wiedey a également reconnu un certain nombre d’erreurs en jouant au jeu. Dans un fil Twitter, Wiedey a souligné des problèmes impliquant que son quart-arrière restait coincé pendant le jeu, ne lançait pas la balle correctement et une faute de frappe où les Seahawks étaient orthographiés «Seahacks».

Il est déjà assez évident que # MaddenNFL21 souffre d’un nombre anormal de bugs visuels (inc. Joueurs invisibles, art de terrain manquant, fautes d’orthographe). Il semblerait que les perturbations de la pandémie et tout transfert de ressources vers la prochaine génération soient les coupables probables. – Bryan Wiedey (@pastapadre) 21 août 2020

Bien que les bugs et problèmes étranges soient ennuyeux, ils sont (ou devraient être) faciles à corriger dans les mises à jour de correctifs. De plus, le jeu n’est pas encore officiellement sorti, alors j’espère que l’équipe de développement d’EA Sports pourra résoudre ces problèmes avant que tout le monde ne joue au jeu. C’est pourquoi il est important de noter que ces bugs ne sont pas les seuls problèmes que les fans ont avec le jeu.

YouTuber Marcus Whitman, ou That Franchise Guy, a mis en ligne une vidéo intitulée “An Honest Review Of Madden 21.” Dans celui-ci, il décompose chaque mode de jeu de Madden 21 et explique ce qu’il aime ou n’aime pas à ce sujet. Sa principale critique est que le jeu vidéo ne fait pas un bon travail pour représenter le football simulé comme il le faisait autrefois.

“Dans l’ensemble, Madden 21 pourrait être un bon jeu vidéo”, a déclaré Whitman. “Le problème, c’est que ce n’est pas un bon jeu de simulation de football. Et franchement, c’est frustrant que la Ligue nationale de football soit d’accord avec ça. … En dehors de peaufiner quelques lignes de code pour les statistiques d’agression et de simulation, qu’est-ce que EA a ajouté? à ce jeu qui n’est pas arcade? Donc, si vous achetez Madden pour simuler ce que vous voyez le dimanche, en particulier dans une expérience solo, je ne peux pas penser à une bonne raison pour que vous payiez la pleine valeur pour ce jeu qui est une mise à jour minable de la note de patch pour Madden 20. “

Whitman admet que si vous aimez les jeux de football de style arcade, vous apprécierez probablement Madden 21. Mais pour ceux qui recherchent la simulation de football, dont EA Sports détient les droits, vous allez être déçu.

Mais alors que Whitman dit que le style arcade n’est pas mauvais, d’autres ne sont pas aussi confiants. La raison principale pour laquelle Whitman mentionne le style arcade du jeu est à cause du nouveau mode de jeu de Madden 21, The Yard. Ce mode de jeu semble intéressant de l’extérieur, mais YouTuber SOFTDRINKTV explique pourquoi il a été déçu.

«The Yard est en fait un exemple d’EA essayant quelque chose de nouveau. Mais ce n’est tout simplement pas amusant», dit-il. “Il est embourbé par le gameplay horrible de Madden. Il a l’air cool, mais ce fut une déception totale quand je l’ai joué. Cela me semblait sans âme et sans vie. Mais The Yard met en évidence exactement le problème d’EA pour toute cette génération de consoles. Chaque année, ils se concentrent tout leur temps et leurs efforts sur tout sauf le jeu de base. “

SOFTDRINKTV est reparti avec la même prise que Whitman.

“Si tout ce que vous voulez pour Madden 21, c’est The Yard, et c’est tout ce que vous jouerez, alors peut-être que ce mode de jeu vaudrait la peine de payer 10 $ pour”, dit-il. «Mais si vous cherchez à jouer à un match de football de la NFL, en fait au jeu vidéo de simulation exclusif de la NFL, vous allez être déçu. commencez à réaliser que Madden 21 n’a vraiment rien d’impressionnant à offrir. Cela soulève la question: pourquoi passer tout votre temps et vos ressources sur un mode de jeu aussi peu orthodoxe si le reste du jeu souffre? “

Le message semble être clair d’après les critiques.

Si vous êtes quelqu’un qui joue en ligne ou qui aime Madden Ultimate Team (MUT), vous allez acheter ce jeu. Si vous pensez que The Yard a l’air amusant ou si vous appréciez Face of the Franchise, vous pourriez vous amuser à jouer à ce jeu, mais il sera trop cher. Mais si vous êtes un joueur occasionnel qui aime un mode de franchise détaillé ou qui joue contre l’ordinateur, alors ce jeu n’est probablement pas pour vous.

Bien qu’EA Sports n’ait pas consacré beaucoup de temps au mode franchise ces dernières années, on a vraiment l’impression que cette année a été le point de basculement pour les fans frustrés. Après tout, c’est la première année que les fans reçoivent une réponse de l’équipe EA Sports concernant leur frustration face au mode franchise.

Sporting News publiera sa propre critique lorsque nous aurons notre copie du jeu, mais le consensus de ceux qui y ont joué est assez évident à ce stade.