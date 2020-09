PITTSBURGH (AP) Les Cubs de Chicago ont décroché une place en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur recrue David Ross, revenant en séries éliminatoires après une absence d’un an malgré une défaite contre les Pirates de Pittsburgh 3-2 mardi soir lors d’un coup de circuit de Jacob Stallings.

Les Cubs, en tête de la NL Central, ont été assurés d’une place dans le peloton élargi des séries éliminatoires lorsque Philadelphie a été balayée en double à Washington.

Les Cubs ont commencé la journée avec une avance de 4 1/2 matchs sur St. Louis et Cincinnati au classement de la division et un nombre magique de quatre pour décrocher le titre. Chicago a raté les éliminatoires l’an dernier pour la première fois depuis 2014.

«C’est très gratifiant pour ce groupe là-bas d’avoir fait beaucoup de travail acharné dans une atmosphère unique qui a présenté beaucoup de défis, a dit Ross, qui a succédé à Joe Maddon cette saison. «Être loin de leur famille, subir un test, il serait vraiment facile de sortir des règles, mais ils sont restés responsables les uns envers les autres. Il y a tellement de raisons d’être fier de mon point de vue. ”

Le joueur de premier but de Chicago, Anthony Rizzo, estime également qu’atteindre les séries éliminatoires en 2020 est une réalisation notable.

«Ce n’est pas quelque chose que nous allons prendre pour acquis parce que ce n’est pas facile, a-t-il dit.

Les décrochages se sont associés à un retrait en neuvième manche contre Andrew Chafin (1-2) pour aider les Pirates à mettre fin à leur séquence de cinq défaites consécutives et à gagner pour la deuxième fois en 15 matchs. C’était le troisième circuit de Stallings de la saison et le troisième coup de fin de match de sa carrière.

Chafin a obtenu la finale du huitième et le premier du neuvième avant que Stallings envoie un lancer de 2-2 sur la ligne de champ gauche et dans les gradins. Les cris de joie des Pirates ont résonné dans tout le stade vide.

Le circuit de deux points d’Anthony Rizzo lors de la huitième manche avait mis les Cubs à égalité à 2 points.

«C’était un moment cool que, franchement, je n’étais jamais vraiment sûr de faire parce que je n’ai pas réussi autant de circuits, a dit Stallings à propos de son premier circuit sans but. «J’aurais aimé que mon fils soit là. Il aurait apprécié les feux d’artifice. ”

Le décrochage a été un point positif pour les Pirates, en particulier sur le plan défensif, car il a une cote élevée dans de nombreuses mesures avancées pour les attrapeurs.

«Il a fait du bon travail, a déclaré le manager des Pirates, Derek Shelton. «Non seulement il aide ces pichets à grandir, mais nous le voyons grandir. Il y a un gars là-bas qui est un receveur d’élite, un lanceur d’élite. Un gars qui dans mon esprit devrait gagner le gant d’or. Nous le voyons devenir un leader. ”

Richard Rodriguez (3-2) a lancé un neuvième sans but pour la victoire.

Jose Quintana de Chicago a été activé à partir de la liste des blessés et a fait son premier départ de la saison. Le gaucher a effectué deux manches et a abandonné un point et un coup sûr avec un retrait au bâton.

Quintana n’avait fait que deux apparitions de secours cette année. Il a subi une intervention chirurgicale avant la saison pour ne jamais réparer les dommages à son pouce gauche, puis a été mis à l’écart par une latte tendue.

«C’était bien d’être de retour et de faire mon travail, a dit Quintana. J’espère que j’aurai plus de lancers la prochaine fois. Je me sens bien. J’aurais pu continuer mais je sais où nous en sommes actuellement avec mon premier départ. ”

Versé 2-0 avec deux retraits et aucun dans le huitième, Willson Contreras des Cubs a distingué Chris Stratton. Le gaucher Sam Howard a soulagé et Rizzo a envoyé un lancer 2-0 dans le champ droit pour son 10e circuit de la saison et d’abord un gaucher.

Les deux équipes n’ont eu que cinq coups sûrs.

Le partant de Pittsburgh Steven Brault a lancé sept manches de blanchissage. Il a lancé un double coup pour battre les Cardinals lors de son départ précédent jeudi dernier.

Les Cubs étaient sans coup sûr jusqu’à ce que Cameron Maybin ait marqué avec un retrait dans le cinquième, mettant fin à la séquence de manches sans succès de Brault à 10 matchs. Faisant son dernier départ de la saison, le gaucher a terminé l’année avec une séquence de 13 manches sans but.

Brault en a retiré six, en a marché trois et n’est entré dans un seul jam sérieux. Il a frappé Contreras et Rizzo avec des lancers consécutifs pour commencer la quatrième manche, mais a permis à Javier Baez de marquer un double jeu et a éliminé Kyle Schwarber.

Les Pirates ont pris les devants 2-0 en double RBI par Erik Gonzalez en deuxième manche et Adam Frazier en cinquième.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Cubs: 3B Kris Bryant (étanchéité oblique inférieure droite) s’est absenté après avoir quitté le match de lundi. Ross est optimiste que Bryant peut éviter de participer à l’IL. . Pour faire de la place à Quintana sur la liste, LHP Rex Brothers a été opté pour le site alternatif de South Bend, Indiana.

SUIVANT

Cubs: RHP Kyle Hendricks (6-4, 2,93) débutera mercredi soir dans le troisième match de la série de quatre matchs. Il n’a accordé que sept promenades en 73 2/3 manches cette saison.

Pirates: RHP Trevor Williams (1-8, 6,70) a perdu cinq décisions consécutives depuis sa seule victoire le 13 août à Cincinnati.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports