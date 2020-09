Les Cubs de Chicago chercheront à renforcer leur avance dans la Ligue nationale centrale lorsqu’ils accueillent les Reds de Cincinnati mardi soir pour ouvrir une série de trois matchs.

Chicago (24-18) entre en jeu avec une avance de 2 1/2 matchs sur la deuxième place des Cardinals de Saint-Louis, une avance de 4 1/2 matchs sur la troisième place des Milwaukee Brewers et un 5 1/2. avantage de jeu sur les Reds de quatrième place. Les deux meilleures équipes de la division sont garanties des places en séries éliminatoires.

Cincinnati (18-23) sait que le temps presse alors qu’il semble augmenter au classement et revendiquer une place en séries éliminatoires. Les Reds étaient acheteurs à la date limite des échanges et restent inébranlables pour pouvoir participer aux séries éliminatoires.

Les deux équipes sortent de séries décevantes. Les Cubs ont perdu trois des cinq matchs à domicile contre les Cardinals, tandis que les Reds se sont séparés d’un set de quatre matchs contre les Pirates à Pittsburgh.

“Chaque équipe va traverser une période difficile”, a déclaré le troisième but des Reds Mike Moustakas. “C’est juste pour le moment tellement plus amplifié car c’est 60 matchs et c’est un sprint. Honnêtement, nous n’avons jamais été dans cette position auparavant, aucun de nous n’a jamais été dans cette position auparavant. Nous savons juste que nous devons y aller. et trouver des moyens de gagner. Chaque défaite fait mal, mais nous devons simplement sortir et trouver des moyens de gagner. Nous apprenons toujours à gagner. “

Le voltigeur des Cubs Jason Heyward pourrait revenir pendant la série après un week-end effrayant. Il a été retiré du match de dimanche contre les Cardinals en raison de vertiges et d’essoufflement, et il a été emmené dans un hôpital voisin pour une batterie de tests.

“Je lui ai parlé hier soir et ce matin, je me sens beaucoup mieux”, a déclaré lundi le manager des Cubs David Ross aux journalistes. “Beaucoup de tests (ont été) effectués hier soir à l’hôpital. Il aura une journée de congé aujourd’hui. Il lui reste encore quelques tests (mardi), mais pour le moment, tout semble aller de haut en bas. parsemez les I, croisez les T plus loin, par doc (mardi) matin, et assurez-vous que tout va bien. Mais pour le moment, ça semble aller. “

Les deux équipes enverront des droitiers compétents au monticule mardi.

Le partant des Reds Tyler Mahle (1-1, 3,90 MPM) devrait faire sa septième apparition et son sixième départ de la saison. Il a retiré 35 manches en 30 manches alors qu’il n’en marchait que 12.

Mahle, 25 ans, a une fiche de 3-1 avec une MPM de 3,57 en sept départs en carrière contre les Cubs. Cela comprend deux sorties cette année, au cours desquelles il a mené 1-0 avec une MPM de 3,38 en 10 2/3 manches.

Les Cubs vont contrer avec Alec Mills (3-3, 5,50), qui s’apprête à faire son huitième départ. Il cherche à rebondir après avoir enregistré un seul départ de qualité lors de ses cinq dernières sorties.

Au cours de sa carrière contre les Reds, le joueur de 28 ans a une fiche de 2-0 avec une MPM de 3,71 en six matches (quatre départs). Mills a marché huit et en a retiré 25 en 26 2/3 manches au cours de ces sorties.

– Médias au niveau du champ