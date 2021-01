Après avoir remporté la Coupe du monde MotoGP avec Joan Mir, Davide Brivio a atterri dans le Formule 1 main dans la main Alpin avec la mission de refaire un champion Fernando Alonso. S’il est atteint, l’Asturien ajouterait son troisième titre, ce que Brivio a déjà réalisé avec Valentino Rossi dans Yamaha.

Et c’est qu’après ses divergences avec Honda, l’équipe avec laquelle il a remporté les deux premières Coupes du monde qu’il a disputées en MotoGP, Rossi s’est retrouvé chez Yamaha, où il a été proclamé champion jusqu’à quatre fois. Telle était l’importance de Davide Brivio dans ses succès que Valentino l’a engagé pour gérer sa carrière en 2010 lorsqu’il a mis les voiles pour Ducati. Aujourd’hui Brivio, l’un des architectes de la première Coupe du monde de l’histoire de Yamaha, Je pourrais obtenir le premier de l’ère alpine avec un autre double champion comme Fernando Alonso.

Curieusement, les Coupes du monde qui Alonso conquis en 2005 et en 2006 a failli amener Rossi à Ferrari. Michael Schumacher a décidé de prendre sa retraite après avoir été dépassé par l’Asturien et Valentino était l’une des options qu’ils envisageaient à Maranello en remplacement de l’Allemand. Rossi, qui avait une excellente relation avec Luca di Montezemolo, alors président de Ferrari, a participé à un test de trois jours avec l’équipe italienne qui s’est déroulé à Valence. Il a commencé une seconde de Schumacher et a terminé un peu plus de 5 dixièmes, ce qui l’a amené à reconnaître qu’avec une bonne préparation, Valentino était prêt à faire le saut vers la Formule 1.

Rossi aurait pu être le coéquipier d’Alonso chez Ferrari

Mais Rossi Il avait encore beaucoup à faire en MotoGP, donc à la fin de cette année, il a renouvelé pour Yamaha. Ferrari Il a fait de même avec Massa et a signé Raikkonen en remplacement du Kaiser. Il faut noter que Massa il était arrivé un an auparavant à Maranello, bien que l’équipe italienne ne l’ait signé que pour une saison en attendant Valentino.

Rossi était à nouveau une option pour Ferrari en 2010, lorsque Raikkonen temporairement retiré de la Formule 1 et est arrivé Fernando Alonso à sa place. Pour cette saison, l’équipe italienne a poussé les équipes à avoir une troisième voiture sur la grille et, selon Montezemolo, ils voulaient que Valentino soit le troisième pilote. Enfin, la Formule 1 n’a pas envisagé cette option et Rossi il a été laissé avec le désir d’être un partenaire de Alonso.

En 2013, avec 34 ans, Valentino à gauche Ducati pour revenir à Yamaha et a définitivement renoncé à tenter sa chance en Formule 1. «Malheureusement, la F1 est terminée pour moi. Je continuerai à concourir jusqu’à ce que je ne sois plus compétitif. En Formule 1, je continuerai à encourager Ferrari, Alonso et Raikkonen“, il a souligné.

Le partenaire d’Alonso est l’ex de Rossi

Un autre lien curieux entre Rossi et l’Espagnol est qu’ils sont tous les deux devenus célibataires en mars 2016. Fernando Alonso rompu avec Lara Alvarez et Valentino a fait de même avec Linda Morselli. Deux mois plus tard, le double champion reconstruisait sa vie précisément avec Linda Morselli, qui est sa partenaire depuis. Montrant son sens de l’humour particulier, Rossi a constaté que le mannequin avait fait ce qu’il n’avait finalement jamais fait: “Il a fait le saut du MotoGP à la Formule 1». Le dernier à le faire était Davide Brivio, qui en 2021 sera le patron d’Alonso chez Alpine.