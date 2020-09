ANAHEIM, Californie (AP) David Peralta a réussi un circuit décisif en huitième manche, et les Diamondbacks de l’Arizona ont perdu une avance de sept points avant de se rallier pour une victoire 9-8 contre les Angels de Los Angeles mardi soir.

Le voltigeur de longue date des Angels Kole Calhoun a réussi deux circuits, trois coups sûrs et cinq points produits, un sommet en carrière, à son retour au Angel Stadium avec les Diamondbacks, qui ont remporté leur troisième victoire en 10 matchs après avoir mené 8-1 au cinquième.

Calhoun a réussi ses deux premiers at-bats en tant que visiteur dans le stade où il a patrouillé sur le terrain droit pendant les huit premières années de sa carrière dans la grande ligue avant de partir pour sa ville natale de Diamondbacks l’hiver dernier.

«Assez cool, mec», a déclaré Calhoun. Le premier était un peu surréaliste, la première fois, une ancienne équipe, a frappé un circuit. Et puis le second, c’est fou. Jeu fou, nuit folle. Je suis vraiment très reconnaissant de cette opportunité de rejouer ici et de remporter une victoire contre votre ancienne équipe. Plutôt cool.”

Justin Upton et Jared Walsh ont fait un circuit pour les Angels, dont les espoirs en séries éliminatoires sont de plus en plus faibles après cette défaite lors du premier match de leur dernier homestand. Les Halos ont perdu quatre de leurs sept derniers matchs avec une chance de gagner du terrain en repoussant Houston pour la deuxième place de l’AL West.

«Pendant tout ce temps, nous avons pensé que nous pourrions revenir dans ce match de baseball, a dit le manager des Angels Joe Maddon. «Nous avons eu une super ambiance. Nous nous sommes battus et nous y sommes retournés. Nous étions bien placés pour le gagner, et nous ne l’avons pas fait. ”

Madison Bumgarner a produit un record en carrière de 13 coups sûrs et a égalé sa pire carrière avec huit points accordés lors de sa première apparition contre les Angels. Le vétéran gaucher a perdu une avance de sept points et est resté sans victoire avec les Diamondbacks, qui l’ont laissé dans le match beaucoup plus longtemps que prévu.

Bumgarner a déclaré que le départ était «vraiment bizarre. J’ai lancé beaucoup de frappes, mais pas beaucoup de bonnes frappes. ”

«Je m’en fiche si nous sortons et gagnons 10-8 à chaque fois que je lance, a ajouté Bumgarner. «Nous sommes ici pour gagner des matchs. Voilà toute l’histoire. Mais idéalement, j’aimerais rendre les choses un peu plus faciles pour tout le monde. ”

Après que Peralta ait connecté l’ancien lanceur de l’Arizona Matt Andriese en tête de la huitième pour son quatrième circuit, l’enclos des releveurs de l’Arizona a terminé 3 2/3 manches de balle sans balle. Keury Mella (1-0) a lancé le septième pour sa première victoire dans les ligues majeures, et Stefan Crichton a travaillé le neuvième pour son deuxième arrêt.

Carson Kelly et Daulton Varsho ont également joué pour les Diamondbacks.

Le deuxième circuit de Calhoun a permis à l’Arizona de prendre une avance de 7-0 dans le troisième, mais les Angels se sont régulièrement ralliés contre Bumgarner. Walsh a fait un circuit pour la cinquième fois en six matchs et a ajouté un doublé de deux points avant qu’Anthony Rendon et Upton ne réalisent des points au cinquième.

Taylor Ward, Andrelton Simmons et David Fletcher ont ensuite livré trois doubles consécutifs en sixième, Simmons marquant le point égalisateur. Le manager de l’Arizona, Torey Lovullo, a encore laissé Bumgarner pour un autre batteur avant de le tirer avec son ERA gonflé à 8,53.

«Je pense qu’avec son retour de sa blessure et son travail acharné pour y arriver, en travaillant pendant le camp d’été, cela n’a probablement pas été le genre d’année qu’il voulait, a dit Lovullo. ” Mais ma préoccupation est minime. Je sais ce qu’il est capable de faire. Je sais qu’il peut sortir et faire des pitchs quand il le faut. … C’est un pari facile. Il l’a fait depuis longtemps. ”

Mauvais départ

Les Diamondbacks ont poursuivi Julio Teheran après deux manches. Le vétéran décevant est resté sans victoire avec Los Angeles après avoir cédé quatre points sur trois coups sûrs, tous des circuits.

“Vous lancez des balles au milieu, ils vont frapper assez fort”, a déclaré Téhéran.

KING KOLE

Calhoun a frappé 140 circuits et a joué une défense stellaire pendant son séjour au Big A, qui a joué une vidéo hommage aux sièges vides après la première manche – et que Calhoun a reconnu avec un appel au rideau en plaisantant.

Calhoun a disputé cinq matchs en multihomer avec les Angels, mais n’a jamais conduit en cinq points en 966 apparitions en huit saisons.

SUIVANT

Dylan Bundy des Angels (5-2, 2,48 mpm) fait le 10e départ de sa saison exceptionnelle en cherchant à s’améliorer à 3-0 en trois départs en carrière contre les Diamondbacks. L’Arizona contre avec Caleb Smith (0-0, 3,00 MPM), qui a lancé trois solides manches à ses débuts avec l’équipe la semaine dernière.

Plus AP MLB: https; // apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports