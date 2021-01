2021 est présentée comme l’année de l’espoir. La nouvelle année apporte un halo d’illusion dans chaque foyer espagnol pour mettre fin à la sévère pandémie de coronavirus et ainsi oublier une 2020 très compliquée dès que possible. Au niveau sportif, 2021 est également une année particulièrement excitante avec les Jeux Olympiques et le Championnat d’Europe à l’horizon, en plus du retour de Fernando Alonso en Formule 1 ou du défi de Rafa Nadal de devenir le joueur de tennis avec le plus de Grands Chelems de l’histoire. Ce sont les défis du sport espagnol pour 2021.

L’illusion des Jeux Olympiques

C’est toujours une année spéciale lorsqu’il y a des Jeux olympiques. L’Espagne se prépare pour l’événement sportif de l’année dans le but d’améliorer le résultat obtenu à Rio de Janeiro: sept médailles d’or, quatre d’argent et six bronzes ont été obtenus par les Espagnols en 2016. Après avoir été reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, l’incertitude entoure toujours la célébration des Jeux Olympiques les plus étranges de l’histoire.

Dans le but d’atteindre ou de dépasser 20 médailles, l’Espagne se confie à la Rafa Nadal, Mireia Belmonte, Lidia Valentín, Orlando Ortega et compagnie à rêver de répéter les 22 médailles de Barcelone ou le succès des sept médailles d’or. L’illusion est servie avec des Jeux Olympiques qui devraient se dérouler avec une meilleure santé dans le monde.

L’Espagne veut être à nouveau géniale dans l’Eurocopa

Ce n’est peut-être pas le grand favori pour soulever le championnat d’Europe, mais L’Espagne de Luis Enrique a montré lors de la victoire historique contre l’Allemagne qu’elle pouvait être candidate au titre. L’entraîneur trouve son bloc fixe de joueurs et la combinaison du vétéran Sergio Ramos, Carvajal, Thiago et compagnie avec les jeunes de Ferran Torres, Ansu Fati ou Dani Olmo est passionnante.

Les joueurs de l’équipe espagnole célèbrent un but contre l’Ukraine. (.)

Pologne, Slovaquie et Suède ils attendent l’Espagne dans le groupe E de l’Eurocup, un groupe abordable en principe pour l’équipe nationale. Sans l’affiche favorite, l’Espagne espère s’affronter face à face avec des équipes comme la France ou le Portugal et être à nouveau géniale dans cet Euro 2021, qui se jouera, en principe, sans public dans les tribunes.

Nadal, comme chaque année

Nouvelle année et nouveaux défis pour Rafa Nadal. Le joueur de tennis espagnol a surmonté une année 2020 très difficile pour le tennis mondial et a soulevé son treizième Roland Garros, égalant les 20 Grands Chelems de Roger Federer. En 2021, le grand rêve est de devenir le joueur de tennis le plus titré de tous les temps.

Rafa Nadal, vainqueur de Roland Garros en 2020 (.)

Avec Roger Federer très épuisé physiquement à la fin de sa carrière, Novak Djokovic sera une autre année le grand rival de Rafa Nadal dans la lutte pour le Grand Chelem. La nouvelle génération a décroché son premier grand titre au dernier US Open grâce à Dominic Thiem, mais elle continue d’être un cran en dessous de l’Espagnol et du Serbe. Beaucoup d’anticipation sur ce que sera 2021 dans le tennis.

L’illusion de la Formule 1 revient

Il y a des années, toute l’Espagne était paralysée à regarder chaque course de Fernando Alonso lorsqu’il a concouru pour le titre mondial de Formule 1. Peut-être que cette illusion s’est quelque peu estompée au fil des ans, mais elle sera de retour en 2021. C’est l’une des meilleures nouvelles. de l’année: Fernando Alonso revient en Formule 1 aux mains de Renault, une équipe avec laquelle il a remporté deux titres mondiaux. Les sensations sont très bonnes et nous pourrions revoir le pilote asturien sur un podium la saison prochaine.

En outre, Le public espagnol profitera de la première saison de Carlos Sainz chez Ferrari. Le Madrilène aura un siège dans l’équipe la plus titrée de tous les temps après deux belles saisons chez McLaren. Il y a de nombreuses raisons de voir la Formule 1 en 2021, une année très excitante pour la course automobile espagnole.

2021, une année de grands défis pour le sport féminin

Accroître la visibilité de leurs succès et une plus grande professionnalisation dans certaines disciplines sont les grands défis du sport féminin pour 2021. Ces dernières années, le sport féminin connaît une forte croissance, comme c’est le cas, par exemple, dans le football. La Ligue Iberdrola est l’une des grandes références du football féminin dans le monde et la professionnalisation et le niveau du spectacle augmentent. Sans aucun doute, 2021 sera une excellente année pour poursuivre la croissance exponentielle du sport féminin dans le monde.

Les joueuses de l’équipe féminine espagnole célèbrent un but contre les États-Unis. (.)

MotoGP, toujours aussi espagnol

2020 a apporté l’une des plus grandes surprises de l’année avec le titre mondial de Joan Mir. L’absence de Marc Márquez pour cause de blessure a démocratisé la compétition et un autre Espagnol a repris la Coupe du monde. Reste à voir comment Márquez atteindra la saison prochaine et s’il parviendra en 2021 à égaler les neuf titres de Valentino Rossi.

Joan Mir célèbre le titre à Cheste. (.)

Football espagnol et hégémonie en Europe

Ce ne sont pas de bons moments pour le football espagnol. Barcelone et le Real Madrid ne vivent pas leur meilleur moment et la grande question est de savoir s’ils seront prêts en 2021 à rivaliser avec le Bayern Munich, Liverpool, City et compagnie en Europe. Le grand objectif est d’éviter la perte de l’hégémonie espagnole tant en Ligue des champions qu’en Ligue Europa.. Nous ne devons pas non plus exclure l’Atlético de Madrid, qui est un leader de la Ligue de Santander et se battra pour remplir son grand objectif cette nouvelle année: soulever la Ligue des champions.

De son côté, le Real Madrid prépare l’assaut du Quatorzième. Malgré leur grande difficulté, le club blanc reste le grand rival à battre en Europe. De même, Barcelone hésite à penser que ce pourrait être la dernière année de Leo Messi au Barça. Dire au revoir à une Ligue des champions peut être le grand objectif de l’Argentin en 2021 qui se présente comme une année de transition pour les Catalans.