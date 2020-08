PHOENIX (AP) Nolan Arenado a eu deux doubles et deux points produits pour sortir de la crise et aider les Rockies du Colorado à battre les Diamondbacks de l’Arizona 5-4 mardi soir.

Trevor Story a également eu deux coups sûrs, dont un triple, et a ajouté deux bases volées. Les Rocheuses ont remporté deux matchs consécutifs après avoir perdu les sept précédents et ont repoussé à .500 avec une fiche de 15-15.

«J’espère continuer à avoir de bons at-bats, continuer à être prêt à frapper, a dit Arenado. C’était agréable de conduire dans les courses et d’aider l’équipe à gagner. ”

Daniel Bard a abandonné une course au neuvième mais a quand même obtenu son deuxième arrêt en deux nuits. Les Diamondbacks ont chargé les buts avec deux retraits, mais Nick Ahmed a frappé pour terminer le match.

«Bien souvent, ce n’est pas facile dans le neuvième. Le neuvième est un animal différent ”, a déclaré le directeur du Colorado, Bud Black. “ Mais Daniel a travaillé dessus et a fait quelques lancements. ”

L’Arizona a perdu sa septième consécutive et est tombé à 13-18.

Le rallye décisif des Rocheuses a eu lieu en septième. L’histoire a attiré une promenade et volé la deuxième avant de rentrer à la maison sur le deuxième doublé d’Arenado de la nuit. Plus tard dans la manche, Arenado a marqué sur une balle passée pour pousser les Rocheuses devant 5-3.

Arenado, cinq fois All-Star et sept fois au troisième but de Gold Glove, a eu du mal à respecter ses normes élevées et est entré dans le jeu avec seulement .223. Il n’était que 5 sur 37 au marbre au cours de ses 10 matchs précédents.

” Je pense que Nolan se rapproche. Quelques bons coups ”, a déclaré Black.

Le Colorado a pris une avance de 2-0 dans le premier avec trois coups sûrs supplémentaires. Story a commencé l’action avec un long triple dans l’écart du centre droit et Arenado l’a ramené à la maison avec un double. Deux frappeurs plus tard, Matt Kemp a suivi avec un autre doublé qui a marqué Arenado.

Les D-backs ont rebondi pour égaler à 2-tous dans le deuxième grâce aux circuits en solo de Christian Walker et du vétéran Jon Jay. C’était le premier circuit en plus de deux ans pour Jay, qui a disputé 108 matchs et 384 apparitions au marbre entre de longues balles.

L’Arizona n’a eu qu’un seul coup sûr en 14 au bâton avec des coureurs en position de but.

Personne ne va se sentir désolé pour nous. Nous devons trouver notre moyen de nous en sortir maintenant ”, a déclaré le manager de l’Arizona Torey Lovullo. «C’est ce que nous aimons dans ce jeu. Nous sommes des accros de haut en bas. Nous apprenons à gérer ces choses. ”

Jairo Diaz (1-1) a remporté la victoire en lançant une sixième manche sans but. Stefan Crichton (2-1) a pris la perte après avoir abandonné deux points au septième.

À MI-CHEMIN

Le Colorado a connu une étrange première moitié de saison. Les Rocheuses ont commencé comme l’une des équipes les plus chaudes du baseball avec une fiche de 11-3, mais ont régressé au cours des semaines suivantes.

Ils sont maintenant à mi-chemin de l’horaire abrégé. Arenado a déclaré que tout le monde s’ajuste au calendrier compressé.

«On a l’impression que nous venons de commencer et maintenant nous avons presque terminé, a dit Arenado. C’est la partie décevante de jouer une saison de 60 matchs, mais en même temps, c’est mieux que rien. Nous sommes heureux d’être de retour ici, de nous battre et d’essayer de revenir à ces séries éliminatoires. ”

DU TEMPS EN FAMILLE

Le cousin d’Arenado, Josh Fuentes, a obtenu son premier départ de la saison au premier but. Il a eu deux coups sûrs, dont un double.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rockies: Le receveur Tony Wolters n’a pas commencé un jour après avoir pris une fausse balle sur son genou gauche en neuvième manche. Drew Butera a commencé mais Wolters est entré dans le match en sixième après que Daniel Murphy ait frappé Butera.

Diamondbacks: L’Arizona a perdu deux lanceurs de départ avec Madison Bumgarner et Merrill Kelly sur la liste des blessés. Bumgarner pourrait revenir bientôt. Le manager Torey Lovullo a déclaré que le vétéran gaucher aura une séance de tirage au sort mercredi, puis que l’équipe déterminera s’il est prêt à rejoindre la rotation. … Lovullo a déclaré que RHP Merrill Kelly avait un petit caillot de sang dans son épaule de projection droite et avait subi une procédure pour le dissoudre. Kelly a été rayée dès le début de lundi en raison d’une gêne à l’épaule et a été inscrite sur la liste des blessés de 10 jours.

SUIVANT

Rocheuses: RHP Jon Gray (1-3, 6.23) prendra le monticule mercredi. Il a abandonné 15 points mérités au cours de ses 14 dernières manches.

Diamondbacks: LHP Robbie Ray (1-3, 8.33) tentera de secouer un début de saison difficile. Le vétéran aux lancers difficiles a eu du mal avec son commandement, marchant 25 frappeurs en 27 manches.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports