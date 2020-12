La fin de Coupe Libertadores de 2018 a été gravée dans la mémoire de tous les fans de rivière mais, en plus, c’est l’un des souvenirs les plus importants des footballeurs du club de Núñez qui ont disputé ce match historique contre Boca.

Juanfer Quintero Il était l’un des protagonistes incontestés de cette nuit et maintenant, il en a profité pour passer en revue certains des souvenirs les plus forts qui restaient de cette époque.

“J’ai vraiment très froid face aux situations, mais je ne peux pas oublier deux images. L’une était avec Nacho Scocco, parce que nous avions des commentaires avant le match, nous nous sommes dit que nous allions et j’ai dit oui, que nous allions le faire. Il était très confiant. En moi, c’est une personne formidable, je l’aime beaucoup, je le respecte beaucoup, je l’admire. Alors quand Pity marque le but, je sors courir avant qu’il marque le but et je le montre du doigt. Je le montre du doigt et j’ai commencé à lui crier dessus: “ Je vous l’ai dit, je vous ai dit que nous allions gagner ”, a-t-il déclaré au début du milieu de terrain colombien.

Jouant actuellement dans le football chinois, Quintero s’est entretenu avec Julieta Argenta et a ajouté que le deuxième souvenir qu’il garde en sa mémoire est “avec Carlos Scarpelli (utliero) je n’ai pas pu retenir mes larmes et j’ai pleuré et pleuré, comme un enfant sur ses épaules”.

Quintero a également avoué que “J’ai fait un travail mental, quinze jours avant. J’ai écrit sur mon miroir là-bas, quand je me levais tous les matins et que j’écrivais que j’allais battre Boca, la vérité était un travail trop fort, c’était une excellente visualisation et une grande concentration. Nous n’avons pas regardé la télévision, nous n’avons rien allumé, rien, parce que nous savions de quoi parlait le classique. “

Le milieu de terrain a également rappelé qu’il n’était pas arrivé de la meilleure façon au duel: “C’était étrange parce que j’avais une blessure au mollet et que les choses ne se passaient pas par hasard, mais par accident, car la veille du match à Madrid, je fais quelques tirs avec Rodrigo Mora, avec Marcelo (Gallardo) et c’était étrange parce qu’il allait très bien, c’était le test et j’ai senti qu’il arrivait au match. “

Enfin, il évoque les duels importants qu’il a pu jouer avec River et ne laisse aucun doute: “Profitez-en, mais avec une grande responsabilité, je connaissais vraiment la dimension de ce match, de ce classique. Quand je suis entré, nous perdions, nous avons commencé à bien jouer et L’équipe a commencé à attraper le ballon, à reprendre le jeu. Un instinct m’a dit que nous allions gagner, je le sentais, que nous allions les dépasser, mais ce n’était pas facile, je ne peux pas vraiment le nier. Et là, nous avons pu , puis, pour montrer ce que nous avions fait et avec le travail qui avait été concentré toute l’année. “