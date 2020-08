Un effet d’entraînement majeur de la montée du cricket T20 au cours de la dernière décennie est la façon dont il a alimenté la renaissance des fileurs de poignet dans le sport.

Pas moins de cinq des 10 quilleurs occupant actuellement les positions les plus élevées du classement ICC T20I sont des lanceurs de poignets. Au cours de l’histoire du sport, des magiciens comme Shane Warne, Abdul Qadir et Anil Kumble ont transformé le tour du poignet en une forme de bowling avec laquelle il faut compter.

À la base, la rotation du poignet est un art plus difficile à maîtriser que la rotation du doigt et elle nécessite un plus grand niveau de contrôle pour donner à la balle suffisamment de révolutions.

À l’ère du cricket T20 et des limites plus courtes, les variations sont essentielles pour que tout quilleur puisse survivre et même prospérer. Ci-dessous, nous examinons cinq types de variations que n’importe quel meilleur fileur de poignet porte dans son arsenal.

LE LEG-SPINNER (STOCK BALL)

La boule de stock est la livraison naturelle et la plus souvent jouée pour tout quilleur. Pour un patineur à bras droit, la livraison du stock est celle qui tourne à gauche après le tangage. Le «bal du siècle» de Shane Warne pour renvoyer Mike Gatting est un exemple classique du lanceur de jambes qui se détourne du batteur droitier.

La couture est inclinée vers le cordon coulissant tandis que la balle est saisie principalement par l’index et le majeur. Au début de l’accouchement, le quilleur a sa paume face à lui. Le poignet est ensuite complètement tourné, le quilleur utilisant son annulaire pour générer les révolutions et le tour ultérieur.

À la fin de la rotation du poignet, l’arrière de la paume sera face au melon.

Dans le cas d’une rotation du poignet du bras gauche dans le moule de Brad Hogg et Kuldeep Yadav, le ballon se transforme en batteur droitier après avoir lancé.

Meilleurs exposants: Shane Warne, Stuart McGill, Yasir Shah

TOP-SPINNER

Le top spinner peut être une variante, bien qu’il soit également utilisé comme livraison de stock par plusieurs fileurs de jambe. La mécanique du spinner supérieur est en grande partie la même que celle d’un spinner classique, l’angle de couture étant la principale différence.

Au lieu d’être inclinée vers le cordon coulissant, la couture est directement dirigée vers le batteur pour le top spinner. Contrairement au spinner de jambe, la livraison de rotation supérieure continue dans un chemin droit après le tangage. Il est également accompagné d’une forte baisse et d’un rebond supplémentaire.

Le rebond supplémentaire généré par un spinner supérieur avec le manque de virage met le bat-pad et les LBW en jeu pour le quilleur.

Meilleurs exposants: Anil Kumble, Shahid Afridi

MAUVAIS (GOOGLY)

Le «mauvais» ou le googly est l’une des plus grandes variations qu’un fileur de jambe puisse avoir dans son arsenal. La clé pour avoir un bon googly est de faire tourner la balle dans l’autre sens après avoir lancé sans apporter trop de modifications visibles à l’action.

Au lieu de s’éloigner du droitier après avoir lancé, le googly se retourne comme un spinner off. Pour jouer le mauvais, le quilleur délivre la balle du dos de sa main. Au moment de relâcher la balle, la paume du quilleur est tournée vers le ciel.

Meilleurs exposants: Rashid Khan, Shane Warne, Brad Hogg

LE SLIDER

Le curseur est souvent appelé un spinner arrière et est une livraison qui a été rendue célèbre par Shane Warne. Contrairement à un spinner supérieur qui génère un rebond supplémentaire pour le quilleur, un curseur dérapera rapidement avec un faible rebond.

Pour cuvette le curseur, la couture est pointée vers le couvercle ou la place avec la paume du quilleur presque face au terrain au moment de la libération. Il est joué avec un mélange de spin arrière et latéral, tandis que la couture est en position brouillée pendant le vol. Cela peut être une livraison extrêmement difficile à naviguer pour les batteurs lorsque le quilleur fait tout à fait raison. Cependant, tout spinner nécessite beaucoup de pratique pour réussir, même le grand Warne l’utilisant avec parcimonie au cours de sa carrière.

Meilleurs exposants: Shane Warne, Rashid Khan

LE FLIPPER

Le flipper est une autre variante de la livraison de back spin. Il est joué à un rythme plus rapide que la livraison d’un spin de jambe, la balle restant faussement basse après le lancer.

Contrairement à un spinner de jambe, le flipper oblige le quilleur à faire un usage intensif de son pouce pendant l’accouchement. Le pouce et l’index sont essentiels pour la mécanique et sont utilisés pour donner la rotation arrière à la balle. Il s’accompagne généralement d’un clic ou d’un pincement à travers les deux doigts susmentionnés.

La livraison flotte généralement vers les batteurs à une plus grande longueur avant de plonger brusquement et de rebondir bas.

Meilleurs exposants: Anil Kumble, Shahid Afridi et Shane Warne

LE «PLUS RAPIDE»

Alors que le flipper est joué à un rythme légèrement plus rapide que le spinner de jambe conventionnel, certains quilleurs ont un tour complètement nouveau dans leurs manches. Il n’y a cependant pas de subtilités dans cette livraison, ce qui implique que le quilleur lance un stimulateur moyen à sang plein avec la course d’un spinner.

Des épaules puissantes sont certainement un plus pour réussir cette livraison qui a été étonnamment tentée par très peu de quilleurs. L’ancien pakistanais polyvalent Shahid Afridi a souvent utilisé cette variante pour surprendre les batteurs, tandis que l’Afghanistan Rashid Khan est un leggie qui a tenté cela ces derniers temps. Cela aide qu’Afridi ait commencé sa carrière professionnelle en tant que stimulateur moyen, l’icône pakistanaise réussissant même à atteindre des vitesses d’horloge de 135 km / h à l’occasion avec cette variation.

Meilleurs exposants: Shahid Afridi, Rashid Khan et Anil Kumble

