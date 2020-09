Les Dodgers de Los Angeles aiment voir les Rockies du Colorado visiter la ville et tenteront de continuer à maîtriser à domicile leurs rivaux de la National League West lorsque les clubs ouvriront une série de trois matchs vendredi au Dodger Stadium.

Les Dodgers ont remporté 16 de leurs 17 derniers matchs à domicile contre les Rocheuses, dont un balayage de trois matchs du 21 au 23 août. Los Angeles a battu le Colorado 20-7 dans cette série.

Et les Dodgers sont tout aussi chauds qu’ils l’étaient lorsque les Rocheuses sont arrivées pour la dernière fois à Chavez Ravine. Los Angeles a remporté cinq matchs consécutifs et 18 de ses 21 derniers matchs tout en détenant le meilleur record dans les majors avec 29-10.

Les Dodgers ont également remporté 10 matchs consécutifs à domicile après avoir remporté une victoire de 5-1 sur les Diamondbacks de l’Arizona jeudi soir.

“C’est juste un honneur pour tout le monde dans le club house”, a déclaré le manager de Los Angeles Dave Roberts dans une interview télévisée d’après-match. “Les gars jouent au baseball en équipe. … Pour moi en tant que (manager), c’est vraiment encourageant.”

Dans la victoire de jeudi, le gaucher Clayton Kershaw a accordé un coup sûr en six manches sans but et s’est hissé à la 38e place sur la liste des retraits au bâton de tous les temps avec 2505. L’arrêt-court Corey Seager a réussi trois coups sûrs et le voltigeur AJ Pollock a frappé un circuit de pincement.

“C’était très méthodique”, a déclaré Roberts à propos de la victoire. “Je pensais que nous jouions du très bon baseball. Cela commence par le lancer et la défense et nous l’avons fait. Je pensais que les at-bats de haut en bas de l’alignement étaient meilleurs. Juste un très bon baseball.”

Les Rocheuses (18-19) ont commencé la saison en jouant au baseball fort mais se sont effondrées après un départ de 11-3. Le Colorado a perdu 16 des 23 matchs pour tomber sous la barre des 0,500.

Certains des récents revers ont été laids. Le Colorado a accordé 10 points ou plus dans trois de ses quatre dernières défaites, y compris avoir été battu 23-5 par les Giants de San Francisco mardi.

Le lendemain, les Rockies se sont ralliés pour une victoire 9-6 contre les Giants pour égayer l’ambiance avant un jeudi de congé.

“Nous nous réunissons en tant que groupe et c’est comme,” Hé, les gars, nous sommes bien trop bons pour ne pas être performants, pour être comme nous “”, a déclaré le voltigeur recrue Sam Hilliard aux journalistes à propos des problèmes de l’équipe. “Nous savons quel type de talent nous avons, ce que nous sommes capables de faire, et nous l’avons montré à la fin du match.”

Le manager du Colorado, Bud Black, espère que cette victoire sortira l’équipe de son marasme.

“C’était une bonne idée, dans la foulée de ce qui s’est passé (mardi)”, a déclaré Black aux journalistes. “Espérons-le. … Seul le temps nous le dira, mais c’était une bonne idée. C’était vraiment le cas.”

Les Rocheuses enverront le droitier Antonio Senzatela (3-1, 3,22 mpm) au monticule vendredi. Senzatela a été secoué pendant quatre circuits lorsque le Colorado a perdu 11-3 contre Los Angeles au Dodger Stadium le 23 août. Il a accordé six points et sept coups sûrs en 5 1/3 de manches.

Ce concours a continué les problèmes de la carrière de Senzatela contre Los Angeles. Il a une fiche de 2-3 avec une MPM de 7,04 en huit apparitions en carrière (six départs) contre les Dodgers.

Seager (4 pour 9) a deux circuits au large de Sentazela, qui en a servi neuf aux Dodgers. Le joueur de 25 ans est sans victoire en quatre départs depuis l’ouverture de la campagne avec trois victoires consécutives. Il a lancé sept manches de blanchissage – accordant sept coups sûrs – dans une décision sans décision contre les Padres de San Diego samedi dernier.

Le droitier Dustin May (1-1, 2,83) prendra le ballon pour Los Angeles et tentera de mettre fin à une séquence de quatre départs sans victoire.

May a accordé deux points et cinq coups sûrs en six manches dans une décision sans décision contre les Rangers du Texas le 28 août. C’était la troisième fois cette saison qu’il a lancé six manches et il a accordé deux points à chaque fois.

May a accordé un point et deux coups sûrs en cinq manches dans une décision sans décision contre les Rocheuses le 22 août.

Le MVP en titre de la NL, Cody Bellinger (lat) des Dodgers, n’a pas été touché en quatre coups au bâton jeudi. Il a raté les deux matchs précédents.

– Médias au niveau du champ