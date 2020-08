Une nuit après un duel de près de 4 heures et demie, les Dodgers de Los Angeles et les Giants de San Francisco ont mis de côté leur vive rivalité et ont accepté de faire une déclaration commune hors du terrain, annulant le match prévu de mercredi à la suite de la fusillade de Jacob Blake dans le Wisconsin. .

La Major League Baseball a reprogrammé le concours dans le cadre d’un double programme jeudi, à partir de 13 h 05 à San Francisco.

Les Dodgers ont programmé le droitier Walker Buehler et le gaucher Clayton Kershaw pour la paire de matchs de sept manches. Kershaw était censé lancer mercredi. Les Giants ont seulement annoncé que le droitier Logan Webb commencerait l’un des deux matchs.

Les combattants de la Ligue nationale de l’Ouest, qui ont divisé huit affrontements cette saison, ont partagé une déclaration succincte qui disait: “Tout au long de l’histoire de notre pays, le sport a été un puissant vecteur de changement. Les Dodgers et les Giants rejoignent fièrement nos joueurs dans l’objectif commun d’une société plus équitable et plus juste. “

Kershaw faisait partie des Dodgers qui ont offert un aperçu personnel de la décision de mercredi.

“En tant que joueur blanc de cette équipe, c’est comment pouvons-nous montrer notre soutien”, a déclaré Kershaw. “Que pouvons-nous faire de tangible pour aider nos frères noirs dans cette équipe? Une fois que Mookie (Betts) a dit qu’il n’allait pas jouer, cela a vraiment commencé notre conversation en tant qu’équipe sur ce que nous pouvons faire pour soutenir cela. Nous a estimé que la meilleure chose à faire était de soutenir cela en ne jouant pas. “

La décision de ne pas jouer mercredi est intervenue après que certains joueurs aient pris le terrain d’Oracle Park pour s’échauffer. C’est probablement la raison pour laquelle le droitier des Giants, Kevin Gausman, qui se préparait déjà à faire le premier lancer de la soirée, ne devrait pas commencer l’un des deux matchs de jeudi.

“De toute évidence, l’incident Jacob Blake-Wisconsin a été horrible”, a déclaré le manager des Giants, Gabe Kapler, avant le report. “Nous avons l’occasion, un jour comme aujourd’hui, d’en parler, et même au détriment du baseball, qui est vraiment une chose puissante. Nous continuerons d’avoir cette opportunité quand plus de choses surgiront et à ce moment-là, nous aurons des décisions à prendre sur la manière dont nous voulons le gérer. “

Lorsque Kershaw (3-1, 2,25) remportera le monticule, il aura une chance d’enregistrer une 24e victoire en carrière contre les Giants. Un seul lanceur actif – Felix Hernandez avec 26 contre l’Oakland Athletics – a plus de victoires contre un seul adversaire.

Aucun visiteur n’a plus que 13 victoires de Kershaw à Oracle Park de San Francisco. Il est allé 13-5 là-bas avec une MPM de 1,57 en 25 matchs, dont 23 départs.

Les 13 victoires sont ses meilleures à n’importe quel stade de baseball.

Kershaw a une fiche de 23-13 avec une MPM de 1,82 en 50 matchs (48 départs) à vie contre les Giants.

Buehler (1-0, 4,32) n’a jamais perdu contre les Giants, allant 4-0 avec une MPM de 1,36 en sept rencontres en carrière, dont cinq départs. Il n’a accordé qu’un seul coup sûr en 5 2/3 manches d’une victoire 6-2 à domicile contre les Giants plus tôt ce mois-ci.

Webb (2-2, 3,29), quant à lui, n’a jamais battu les Dodgers, compilant une marque de 0-1 avec une MPM de 2,70 en deux départs en carrière. Il a lancé les quatre premières manches d’une victoire de 5-4 à Los Angeles en juillet, accordant un point.

