Le monde du sport n’a épargné aucun effort pour rendre hommage à la légende des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, à l’occasion de son 42e anniversaire et cela s’est poursuivi jusqu’au lundi 24 août.

Des fans aux joueurs participant à la reprise de la saison 2019-2020, les rappels de l’héritage laissé par Bryant et sa fille Gianna restent aussi répandus que jamais. Les Lakers prévoient également de faire leur part en portant le maillot «Black Mamba» City Edition pour le quatrième match contre les Portland Trail Blazers.

Bien sûr, les Purple and Gold ne sont pas la seule équipe de la ville à avoir fait des plans pour honorer Bryant à leur manière. Les L.A. Dodgers lui ont également rendu hommage avec une vidéo sincère racontée par l’ancien diffuseur Vin Scully.

Chaque joueur des Dodgers a enfilé un maillot Bryant n ° 8 ou 24 alors qu’il se tenait le long de la troisième ligne de base pour la cérémonie d’avant-match. « Voir les maillots de Kobe dans nos casiers aujourd’hui était spécial », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts.

«Pour que nous puissions réfléchir à lui le jour de son anniversaire, il est un champion et l’un des plus grands de tous les temps. Pour nous, balayer les Rocheuses, jouer au baseball et profiter de ce soir, passer une journée de repos, cela n’aurait pas pu être une journée plus parfaite. Appréciez également les Rocheuses pour l’anniversaire de Kobe. Je pensais que les Dodgers avaient rendu un bel hommage.

Il est normal que l’une des autres franchises historiques de L.A. fasse des pieds et des mains pour honorer l’une des leurs. La narration scully de l’ascension de Bryant vers la célébrité et de l’impact qu’il a laissé derrière est une bonne dose de nostalgie pour ceux qui étaient là pour en être témoins de première main.

Il incombe désormais aux Lakers de sortir victorieux du match 4. Après tout, Los Angeles célébrera également le Kobe Bryant Day et toutes les différentes versions de produits et histoires qui l’accompagnent.

Semaine Mamba de Nike

Nike a commencé la «Semaine Mamba» dimanche avec la sortie du protro Big Stage de Kobe 5. Ils rapportent une version spéciale du maillot Black Mamba City Edition Lakers et ont des sorties de chaussures supplémentaires prévues.

