LOS ANGELES (AP) Remporter un titre NL West est devenu une routine pour les Dodgers de Los Angeles, mais dans une année où personne ne savait il y a trois mois s’il y aurait une saison de baseball, le manager Dave Roberts voulait que son équipe continue de savourer le moment.

Les Dodgers ont remporté mardi soir la meilleure tête de série en séries éliminatoires de la NL et le huitième titre de division consécutif avec une victoire de 7-2 contre les Oakland Athletics. Ils sont la troisième équipe à remporter au moins huit titres de division consécutifs, rejoignant les Braves d’Atlanta (14 de suite de 1991 à 2005) et les Yankees de New York (neuf de suite de 1998 à 2006).

«Avancer rapidement de quelques mois et être couronné champion de la NL West est un honneur pour tout le monde. Cela ne devrait jamais être pris pour acquis ”, a déclaré Roberts. «À vrai dire, beaucoup de gars ne savaient pas que nous pouvions décrocher. Nous étions responsables mais je lui ai fait savoir qu’il fallait l’apprécier. ”

Les Dodgers, qui possèdent le meilleur record dans les majors à 39-16, ont été la première équipe des majors à décrocher une place en séries éliminatoires le 16 septembre. Ils ouvriront le jeu d’après-saison le 30 septembre en accueillant chaque match dans un meilleur- série de trois contre la tête de série n ° 8.

Los Angeles est entré dans la journée avec un nombre magique de deux et a obtenu de l’aide pour la victoire 4-2 des Angels sur les Padres de San Diego.

Au lieu d’une célébration sauvage sur le monticule après que Jake McGee a éliminé Sean Murphy pour la finale, les joueurs sont sortis rapidement de l’abri pour célébrer avec leurs coéquipiers. Tout le monde a attrapé une chemise et une casquette de division avant de se diriger vers le monticule pour une photo de groupe.

La célébration du club house était également en sourdine. Le champagne était toujours impliqué, mais c’étaient des joueurs qui se trinquaient avec un verre au lieu de se faire doucher.

«Nous en avons parlé au lieu de jeter des trucs sur les gens. C’est un moment que vous devez célébrer et nous l’avons fait ”, a déclaré Corey Seager, qui a réussi trois coups sûrs et l’un des quatre circuits de Los Angeles.“ Ça pue de ne pas pouvoir faire des douches de champagne et de bière parce que certains des plus jeunes gars Je n’ai pas pu vivre ça. ”

Max Muncy, Chris Taylor et AJ Pollock sont également allés au fond pour Los Angeles, qui mène les majors avec 104 circuits.

«Cette année entière a été bizarre. Il n’y a pas d’autre moyen de le décrire ”, a déclaré Muncy. “ C’est triste de ne pas être fêté comme d’habitude, mais nous savons qu’il y a beaucoup plus en jeu. ”

Dustin May (2-1) a fait cinq manches et a accordé deux points sur trois coups sûrs. Le droitier roux de 22 ans a établi un record d’équipe en ne permettant pas plus de trois points mérités lors de ses 13 premiers départs en carrière, dont 10 cette saison.

Robbie Grossman a marqué pour Oakland, qui a décroché sa première couronne de l’AL West en sept ans lundi lors d’une journée de congé. L’Athletics, en séries éliminatoires pour la troisième année consécutive, est actuellement la troisième tête de série de l’AL.

Mark Canha a eu deux des cinq coups sûrs d’Oakland.

Seager a égalisé à 1 dans le premier avec un simple RBI, puis a mené le cinquième avec un entraînement pour centrer TJ McFarland pour prolonger l’avance de LA à 6-2.

Muncy a donné aux Dodgers une avance de 3-2 en troisième manche avec un circuit de deux points. Taylor et Pollock l’ont prolongé avec des tirs en solo dans le quatrième partant d’Oakland Frankie Montas (3-5).

Grossman a rapidement donné à Oakland une avance de 1-0 quand il a réussi un circuit hors du poteau du champ gauche en première manche. Sean Murphy a brièvement donné aux Athlétismes un avantage de 2-1 quand il a commencé le troisième avec une marche et a marqué sur un terrain sauvage en mai avec deux retraits.

Montas, qui n’a accordé que quatre circuits à ses sept premiers départs, en a abandonné six lors de ses trois derniers matchs. Le droitier a effectué quatre manches et a récolté cinq points sur sept coups sûrs avec une marche et trois retraits au bâton.

«C’est une très bonne équipe qui, lorsque vous faites des erreurs, vous fait payer, a dit le manager d’Oakland Bob Melvin. “ Ils sont plutôt bons à licencier et à vous faire jeter par-dessus l’assiette. Ils ont fait payer Montas, malheureusement. ”

Cody Bellinger a ajouté deux coups sûrs pour les Dodgers, dont un single RBI avec les bases chargées au septième.

ATHLÉTISME AVANCE

Les A ont un fil de discussion d’équipe qu’ils ont utilisé pour célébrer leur premier titre AL West depuis 2013 lors de leur journée de repos lundi, lorsque les Mariners ont battu Houston.

«Nous n’avons pas encore trop célébré. C’est excitant ”, a déclaré Chad Pinder. «Nous voulions le faire selon nos propres conditions. Nous avons quand même remporté la division et c’était notre objectif. C’est bon de savoir que nous jouerons à domicile pour la série. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Athlétisme: INF / OF Pinder (ischio-jambiers droit tendu) prévoyait de courir au Dodger Stadium et de tester sa jambe avec l’espoir de continuer à jouer avant la fin de la saison régulière. …. RHP Daniel Mengden a annulé les dérogations et a été carrément transféré à Triple-A Las Vegas. Il a été désigné pour une affectation après avoir été médicalement autorisé et réintégré de la liste des blessés COVID-19 à la suite d’un test positif du 28 août.

Dodgers: 3B Justin Turner a été rayé de l’alignement moins d’une heure avant le premier lancer en raison d’un malaise aux ischio-jambiers gauche Il est sorti de la liste des blessés le 15 septembre et n’a pas joué sur le terrain depuis le 28 août … Joc Pederson était dans l’alignement à DH après avoir raté cinq matchs alors qu’il était sur la liste médicale d’urgence familiale. Roberts a déclaré avant le match qu’il n’était pas sûr que Pederson restera avec l’équipe pendant toute la post-saison.

SUIVANT

Athlétisme: LHP Sean Manaea (4-3, 4,50) a une fiche de 4-1 avec une MPM de 2,25 au cours de ses cinq derniers départs datant du 20 août.

Dodgers: Le LHP Julio Urias (3-0, 3,49) fera son 11e départ en tête de l’équipe.

—

L’écrivain AP Baseball Janie McCauley à San Francisco a contribué à cette histoire.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports