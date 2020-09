Les Dodgers de Los Angeles espèrent éviter quelque chose qu’ils n’ont pas fait toute la saison – trois défaites consécutives – lorsqu’ils affronteront les Diamondbacks de l’Arizona dans le premier match d’une série de trois matchs mardi soir à Phoenix.

Les Dodgers restent confortablement à la première place de la National League West avec une fiche de 30-12, mais leur bullpen – une force tout au long de la saison – leur a échoué dans des défaites consécutives. Blake Treinen et Caleb Ferguson, deux meilleurs hommes de la configuration, ont abandonné les coups sûrs en fin de manche samedi et dimanche derniers.

Dimanche soir, Ferguson a offert un coup d’envoi de deux points à l’ancien Dodger Matt Kemp lors de la huitième manche qui a fini par remporter le match pour les Rockies du Colorado. Ferguson a accordé un home run à chacune de ses trois dernières apparitions après n’en avoir cédé qu’une lors de ses 15 précédentes.

“Celui-là à Kemp, c’était 0-1, c’était en dessous de la zone, et il a fait un excellent travail en frappant un circuit”, a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts au Los Angeles Times. “Donc c’est juste une de ces choses que je veux garder Fergie confiant parce que nous allons continuer à le diriger là-bas.”

Les Dodgers se tournent vers Walker Buehler (1-0, 3.60 ERA) pour le départ mardi à Phoenix. Le dernier départ de Buehler a eu lieu mercredi contre l’Arizona au Dodger Stadium à son retour de la liste des blessés.

Buehler a lancé cinq manches sans but, n’abandonnant que deux coups sûrs avec six retraits au bâton. Il n’a pas pris en compte la décision puisque les Dodgers ont gagné 3-2 en manches supplémentaires.

Buehler a une fiche de 1-0 avec une MPM de 2,61 dans sa carrière contre les Diamondbacks, sur sept départs. Il a enregistré sa victoire contre l’Arizona à Chase Field le 3 juin 2019, lançant huit manches de balle d’une course et accordant deux coups sûrs avec 11 retraits au bâton.

Les Diamondbacks de dernière place cherchent à se regrouper après un road trip de sept matchs qui les a vus faire 4 pour 51 avec des coureurs en position de but. L’Arizona (15-27) a perdu 16 de ses 18 derniers matchs et a une fiche de 1-6 contre Los Angeles cette saison.

Il semblerait que les Diamondbacks commencent à se tourner vers la saison prochaine et vers l’avenir, car les jeunes joueurs commencent à avoir plus de temps de jeu. Josh Rojas était le premier frappeur de lundi, Wyatt Mathisen a fait ses débuts dans la ligue majeure au troisième but et a réussi à frapper dans une situation clé tard dans le match de lundi, et Daulton Varsho semble prêt pour au moins une action semi-régulière dans le champ extérieur pour le reste du match. saison.

“Nous devons rentrer à la maison, nous devons faire tourner le ver et sortir et faire ce que nous pouvons dans le premier match de cette patrie (mardi)”, a déclaré le manager Torey Lovullo après la défaite de lundi.

Catcher Carson Kelly a déclaré que les joueurs appréciaient toujours de venir au stade de baseball chaque jour malgré les pertes croissantes.

“C’est la beauté de cela. Chaque jour est un nouveau jour. Je sais que tout le monde le dit, mais quand vous y croyez et que vous le dites encore et encore, plus vous y croyez, cela va arriver”, a déclaré Kelly. “Donc c’est un nouveau jour (mardi), nous avons les Dodgers, remis à zéro. C’est nul, cette série et la dernière série, mais c’est du passé.”

Le droitier Luke Weaver (1-6, 7,44) prend le départ mardi pour l’Arizona. Il est 1-2 avec une MPM de 7,85 en cinq matchs en carrière (trois départs) contre les Dodgers.

– Médias au niveau du champ