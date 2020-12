Fernando Alonso est revenu par la grande porte de la Formule 1. Le pilote de 39 ans a montré qu’il était dans un moment de forme impressionnant après les essais d’Abu Dhabi. L’Asturien il a ébloui avec sa deuxième expérience au volant de la Renault RS20 -La fois précédente, il a parcouru 100 kilomètres et à mi-régime- roulant 104 tours, établissant un temps spectaculaire de 1: 36,333.

Le double champion a été le plus rapide de tous ceux présents dans une séance avec des pilotes peu experts. De la même forme, Fernando Alonso a laissé sa marque en battant les deux Mercedes sur la piste et aussi d’améliorer les temps qu’ils ont marqués samedi dans la formation officielle de la Grand Prix d’Abu Dhabi ses coéquipiers Esteban Ocon et Daniel Ricciardo.

Le mérite n’est pas seulement d’améliorer le temps de deux pilotes qui ont parcouru des milliers de kilomètres avec la RS20, mais aussi dans le fait qu’il n’a pas participé à une course de Formule 1 depuis deux ans. La rouille n’a pas entamé un Fernando Alonso qui, avec cette exposition, indique clairement qu’il ne viendra pas ramper en 2021.

Les voitures de cette saison seront presque reliées à celles de la prochaine et ils peuvent nous donner une bonne mesure des options d’Alonso. Ricciardo, cinquième du championnat du monde, a terminé avec deux podiums à son casier et une bonne poignée de points en terminant dans la zone noble sur toutes les routes sauf trois. Ocon, pour sa part, il a obtenu une deuxième place en tant que résultat le plus remarquable en terminant douzième au monde.

Si le pilote asturien parvient à imiter les performances de l’australien Ricciardo, le double champion pourrait obtenir au moins une cinquième place en Coupe du monde. Depuis 2014, Alonso n’a pas eu de voiture de compétition pour se battre pour les premières places, ayant arrêté son record de triomphes un an plus tôt au Grand Prix d’Espagne.

2021 serait-il votre moment pour gagner à nouveau?

Avec Renault faisant preuve d’une grande fiabilité et avec le reste des prétendants qui réfléchissent au changement de réglementation en 2022, Fernando Alonso pourrait être en mesure d’attraper des résultats flashy en tenant compte du fait que sa voiture était troisième sur la grille après Mercedes et Red Bull. Reste à voir ce qui se passera l’année prochaine avec McLaren et son nouveau moteur avec Mercedes et aussi s’il y a place pour une résurrection de Ferrari.

Alonso a mis les cartes sur la table en faisant ce qui est censé être un pilote bien supérieur aux autres. Avec la même voiture et dans des conditions personnelles très différentes, l’Asturien a battu ses coéquipiers, montrant qu’il avait dixièmes d’avance sur les autres sur la manche. Il s’agira maintenant de voir ce que le reste améliore cet hiver, mais avec la situation il ne fait aucun doute que Fernando pourra donner beaucoup de joies en 2021. Même avant ce qu’il attendait.