Le match revanche de la série entre Boca et Racing qui définira la quatrième et dernière place en demi-finale de la Copa Libertadores. Les Xeneize recevront La Academia ce mercredi à partir de 21h30 et Michelangelo Russo il pense déjà à l’équipe.

Ce matin, l’équipe a commencé avec une bonne nouvelle: des prélèvements négatifs pour tout le monde. Quant au football, selon le journaliste Martín Costa à Halcones y Palomas (du lundi au vendredi à 12 heures), Russo aurait quelques doutes dans le 11 qu’il emmènera sur le terrain.

Andrada, Fabra, L. López et Izquierdoz auraient une place garantie dans l’équipe et l’une des alternatives que l’entraîneur évalue se situe entre Buffarini et Jara. Bien que l’ancien San Lorenzo ne soit pas au match aller et ne passe pas son meilleur cadeau, il pourrait remporter le bras de fer en proposant plus de variantes d’attaque.

Il convient de rappeler que Boca a chuté de 1 à 0 lors du match aller joué dans le cylindre et devra sortir chercher la victoire à domicile. Costa a indiqué que Salvio et Villa et Tevez ont une place garantie dans l’équipe de départ.

Cependant, Russo envisage un autre changement au milieu de terrain. Avec les options Pulpo González, Campuzano et Capaldo, seuls deux d’entre eux seraient là dès le départ. Ce changement modifiera le schéma du 11 qui arrête l’entraîneur qui, en plus, envisage de jouer avec Cardona depuis le début ou de mettre Soldano comme seul point.

D’autre part, Wanchope Ábila (remis de sa blessure) devrait être sur le banc et ajouter une variante d’attaque au cas où l’entraîneur en aurait besoin. Allez-vous ajouter des minutes dans la seconde moitié?