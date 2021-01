Image générale du Camp Nou lors d’un match de la Ligue .

le élections présidentielles de Barcelone, où choisissent Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa, Ils auront finalement lieu le 7 mars et vous pourrez voter par correspondance ou à six endroits élections, au lieu des onze prévues.

Ceci a été communiqué par le Directoire de l’entité, présidé par Carles Tusquets. Le jour du scrutin, initialement prévu le 24 janvier, devait être reporter les recommandations en raison d’une pandémie. Le vote aura lieu le 7 mars entre 9 h et 21 h et le calendrier électoral se déroulera jusqu’au 5 mars, le 6 mars étant le jour de la réflexion.

Le gérant a annoncé qu’une fois que la Generalitat aura modifié la loi sur le sport, il sera possible de voter par courrier ordinaire et le club a déjà activé les procédures nécessaires pour permettre cette modalité. Le vote aura lieu via le réseau des bureaux de poste et ses ressources humaines et techniques “qui garantissent et rendent possibles les certifications correspondantes” afin que le vote puisse être effectué de manière “totalement sûre” par les membres résidant en Espagne et dans la Principauté d’Andorre.

Aura deux formes de vote par correspondance: une formule générale (via la poste correspondante) et la possibilité de voter à partir de la même adresse, à la disposition des membres de plus de 65 ans qui en font la demande ou qui ne peuvent se rendre au bureau de vote pour des raisons de santé.

Vote par correspondance devra être demandé entre le 29 janvier et le 9 février et les membres qui en font la demande doivent le communiquer par voie électronique au club. Dans le cas des membres qui ont accepté le mode de vote depuis leur domicile, ils doivent exercer leur droit de vote en même temps que le fonctionnaire de la Poste remet la documentation postale, avec les bulletins de vote et l’enveloppe correspondante. Entre le 15 et le 26 février, les membres ayant accepté la modalité générale doivent remettre leur vote à la Poste correspondante, informe le club.

En raison des restrictions dues à la pandémie, il sera réduit de onze bureaux de vote à six prévus, puisque ceux situés en dehors de la Catalogne seront supprimés, à l’exception d’Andorre. Ainsi, les lieux seront à Camp-Nou Barcelona (111 bureaux de vote), Lleida (2), Gérone (5), Tarragone (3), Tortosa (1) et Andorre (1). Le club a précisé qu’il y aura une liste électorale par siège et que les membres ne pourront donc voter que dans celui qui leur est attribué en fonction de leur code postal de résidence.