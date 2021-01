Vue générale du Camp Nou lors d’un match de Liga Santander .

La La campagne électorale pour la présidence du FC Barcelone devrait commencer ce vendredi avec les trois candidats qui ont passé la coupe de signature, Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa, mais maintenant tout tient à un fil, en particulier la date Vote du 24 janvier.

Concrètement, cela dépend de la rencontre que la Generalitat de Catalogne (avec les départements de la Santé, de l’Intérieur et des Sports) aura vendredi matin avec le président de la Commission de Gestion Carles Tusquets et d’autres représentants du club pour évaluer la situation sanitaire et prendre une décision sur le processus électoral. Après cette réunion, il est possible que le Manager se réunisse l’après-midi pour analyser ce qui a été discuté le matin et convenir des étapes à suivre, mais des sources du club assurent à l’. que la réunion n’est pas encore confirmée.

En effet, la ministre de la Santé Alba Vergés a annoncé ce jeudi que la décision finale sur le report ou non des élections sera prise par le FC Barcelone. “Il y a une réunion technique avec le club au cours de laquelle La santé expliquera la même chose que dans tous les sites: la situation épidémiologique actuelle et celle que nous pouvons retrouver la semaine prochaine », a déclaré Vergés lors d’une conférence de presse.

Dans tous les cas, il y a trois voies possibles pour ces élections: que la date du scrutin du 24 janvier soit maintenue, qu’elle soit reportée à une date ultérieure au cours de laquelle la campagne électorale reprendra au même moment et jusqu’à ce qu’il y ait une suspension électorale et que le processus doive recommencer à zéro.

Le candidat qui a été le plus énergique sur le sujet était Joan Laporta, qui a été celle qui a recueilli le plus de signatures des trois et a statué que ce serait “une fraude à la démocratie” si les élections n’avaient pas lieu 24 janvier. De plus, il a estimé que “la Generalitat ne devrait pas intervenir car le Barça est une entité privée”.

Víctor Font a expliqué que “si le club ne met pas à disposition un mode de vote alternatif à celui proposé, les élections ne pourront pas avoir lieu le 24”. Et il a ajouté que le fait que “seuls 15 000 membres puissent voter pour la pandémie entraînerait des problèmes de légitimité”. En outre, il a déclaré que << nous devons garder à l'esprit que plus de 40000 membres ont plus de 60 ans“. C’est pourquoi il a demandé que si nécessaire” des efforts soient faits pour modifier les protocoles et faciliter le vote par correspondance. “En ce sens, il a expliqué qu ‘” il ne peut pas y avoir un seul membre qui ait peur de partir et ne puisse exercer son droit de vote “.

Toni Freixa, pour sa part, a rapporté que “respectera toutes les décisions du conseil électoral»et a demandé que« lors des élections, la participation maximale soit garantie ».

La rencontre entre la Generalitat et le FC Barcelone servira également à clarifier certaines questions liées au vote dans le cas où la date resterait le 24 janvier. Par exemple, si les membres du Barça auront un autorisation spéciale d’exercer votre droit de vote cela leur permet de passer d’une commune à une autre. Des sources de la Generalitat expliquent qu’aucune décision n’a été prise à cet égard et qu’il ne le sera pas avant la réunion avec le club du Barça, malgré le fait que ce jeudi, il a annoncé que l’isolement municipal en Catalogne est prolongé au moins jusqu’au le dimanche 24, précisément le jour où sont programmées les élections au Barça.

Les lieux choisis pour voter sont 10: Camp Nou (Barcelone), Gérone, Tarragone, Lleida, Tortosa, Andorre, Madrid, Valence, Palma de Majorque et Séville. Le report ou non des élections dépendra de questions importantes pour le FC Barcelone, comme la possibilité que le nouveau conseil d’administration commence à prendre des décisions pour renverser la grave situation financière du club ou qu’il peut effectuer un transfert sur le marché d’hiver, avec le défenseur central de Manchester City Eric García comme nom principal.