La situation en France est devenue incontrôlable pour Jaume Roures. Le pays est sur le pied de guerre après avoir omis de payer plus de 300 millions à la concurrence française en termes de droits de télévision et avoir annoncé la fermeture de la chaîne Telefoot. Les journalistes de cette chaîne ont voulu exécuter l’homme d’affaires catalan en se moquant en direct dans une interview avec l’entraîneur du Paris Saint Germain Thomas Tuchel.

Le journaliste Paul de Saint-Sernin a craqué sur le technicien teutonique. “Qu’est-ce qui est plus probable: que Messi signe pour le PSG ou que Mediapro paie les droits de Ligue 1?”. Ce commentaire a déchaîné le rire chez les journalistes qui partageaient le plateau et chez un Tuchel qui ne pouvait pas non plus réprimer le rire. Le présentateur a limogé l’entraîneur du PSG sans lui permettre de répondre à la question de son partenaire, mais le message était déjà plus que envoyé.

🇫🇷 Insolite: Paul de Saint-Sernin, journaliste de Téléfoot, a mis en ligne: «Thomas (Tuchel, coach de Paris), quel est le plus probable, que #Messi sera dans #PSG ou que # Mediapro paye les droits de Ligue 1? ». #PSGOL # Telefootpic.twitter.com / tXX7XTfDas – Mediavenir (@Mediavenir) 13 décembre 2020

N’oubliez pas que le L’accord conclu par la Ligue 1 et Mediapro implique que Roures continue de diffuser les matchs de la compétition jusqu’à ce qu’ils signent un accord avec un nouvel opérateur de télévision. Immédiatement après qu’un prix est convenu pour les droits de football, Mediapro doit fermer la chaîne où ses présentateurs se moquent aujourd’hui du fondateur de l’entreprise.

En plus de cela, la société présidée par Jaume Roures devra indemniser 100 millions d’euros pour rupture de contrat, comme convenu par le tribunal de médiation de Nanterre. L’image de l’homme d’affaires catalan est au plus bas dans le pays voisin après avoir fait la couverture du prestigieux journal L’Equipe comme l’un des voleurs de La Casa de Papel.

Nous verrons comment toutes ces railleries affectent Roures. L’homme d’affaires indépendantiste a demandé une indemnité de 200 millions d’euros en Italie car là, ils n’ont pas accepté son offre pour les droits de télévision de la Serie A en ne leur présentant pas une approbation. Cela, selon sa plainte, a causé de graves dommages à la réputation de Mediapro après avoir remporté cette vente aux enchères en 2019. En France, si Los Guiñoles était en vigueur, il en ferait sans aucun doute partie.