▲ Ansu Fati, le joyau de la jeunesse de Barcelone, en est un exemple. Il sera absent pendant quatre mois après avoir subi une opération du genou Photo Ap

Afp et Ap

Journal La Jornada

Mercredi 11 novembre 2020, p. a10

Paris. Après la pause due à la pandémie du football, les calendriers sont très surchargés et plusieurs de ses acteurs craignent que cela ne mette en danger la santé des joueurs. Non seulement en raison de l’abondance des compétences et des engagements serrés, mais aussi en raison du peu de temps dont ils disposent pour se remettre. Un problème qui s’aggravera à l’approche de l’Euro 2021, a déclaré le sélectionneur allemand Joachim Löw.

Ensuite, il y a la contestation de plusieurs matches amicaux cette semaine, un revers pour la plupart des entraîneurs de clubs européens et une source d’inquiétude face à l’augmentation alarmante des blessures causées par un calendrier infernal.

Les clubs européens jouent régulièrement deux fois par semaine après que la pandémie de coronavirus a retardé le début de la saison. La plupart des équipes européennes ont également prévu des matches amicaux cette semaine, plaçant trois matchs dans la période.

Malgré le fait que la saison ait dû être resserrée par le résultat tardif de la campagne précédente, suspendue pendant plus de trois mois en raison de la crise sanitaire, il s’agit de la troisième fenêtre internationale depuis septembre, un effort pour les footballeurs internationaux qui pour beaucoup est excessif.

On va tuer les joueurs, a récemment alerté l’entraîneur du Paris Saint Germain Thomas Tuchel. On n’a pas le temps de se remettre ou de se préparer et sans préparation tout est plus fragile.

Dans la plupart des championnats, la règle des cinq changements par équipe, mise en œuvre après l’arrêt dû au coronavirus, est maintenue, mais ce n’est pas le cas en Premier League, qui est revenue à trois remplacements malgré des appels à ne pas modifier la règle.

Fin octobre, le site spécialisé Premier Injuries a publié un rapport dans lequel 78 blessures musculaires ont été enregistrées au cours des cinq premiers jours du championnat anglais, soit 42% de plus qu’à la même période de l’année précédente.

En Espagne, Pedro Luis Ripoll, un médecin qui a créé une clinique de médecine du sport, a déclaré au journal ABC qu’au moins 78 blessures musculaires ont été enregistrées au cours des 50 premiers jours de compétition dans la Ligue.

Joachim Löw critique également ce calendrier issu de la pandémie, aux propos desquels s’ajoutent ceux exprimés par des techniciens comme Jürgen Klopp, de Liverpool, et Pep Guardiola, de Manchester City.

Nous marchons sur la corde raide, les mois froids arrivent, les conditions extérieures difficiles et parfois aussi pour les entraînements et les jeux à un rythme de trois jours, a déclaré Löw; en tant que techniciens, nous devons être plus prudents, ceux qui n’en auront pas auront de plus gros problèmes l’année prochaine.

Les responsables du calendrier doivent réfléchir et prendre des décisions pour l’avenir. Les joueurs en paieront les conséquences, a-t-il ajouté.

L’entraîneur de Séville Julen Lopetegui a récemment déclaré: Vous devez vous occuper des footballeurs. Ils ont toujours deux jambes, deux poumons et deux mains. Ce ne sont pas des machines.

Cette accumulation de partis s’ajoute aux critiques pour le maintien de la Société des Nations à un moment où il existe de nombreuses restrictions sur les voyages internationaux pour tenter de contenir la propagation du Covid-19.