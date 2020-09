Après six expériences frustrantes, les Yankees de New York remportent enfin une victoire sur les Rays de Tampa Bay.

Cependant, voir son équipe perdre face aux Yankees n’est pas ce qui a exaspéré le manager des Rays, Kevin Cash, mardi, et il est possible qu’il y ait une autre poussière mercredi soir lorsque les rivaux de la Ligue américaine de l’Est concluront leur saison au Yankee Stadium.

Les Rays (25-12) mènent la série de la saison 7-2. Les Yankees (20-14) ont remporté le premier match d’un match double le 8 août à Tampa Bay et sont restés sans victoire contre les Rays jusqu’à obtenir une victoire de 5-3 mardi.

Les Yankees ont remporté mardi sur un doublé de deux points par Gio Urshela et deux circuits par DJ LeMahieu, mais la vraie action s’est produite après qu’Aroldis Chapman a éliminé le frappeur de pincement Mike Brosseau.

Le premier lancer de Chapman à Brosseau avec deux retraits à la neuvième manche a sifflé la tête de Brosseau, et les arbitres se sont rencontrés avant d’envoyer des avertissements aux deux bancs lors du dernier incident entre les rivaux intenses.

Chapman a frappé Brosseau pour y mettre fin, et Brosseau a commencé à marcher vers la pirogue visiteuse avant de se retourner pour échanger des mots avec quelqu’un sur les Yankees. Les abris et les bancs se sont vidés et les joueurs se sont rassemblés près du marbre, mais ils ont surtout gardé leurs distances avant de se disperser dans leurs clubs respectifs.

“Je comprends qu’ils n’aiment pas se faire vomir, mais ça suffit”, a déclaré Cash. “Nous parlons d’une balle rapide de 100 mph au-dessus de la tête d’un jeune homme. Cela n’a aucun sens.”

Les mots enflammés ont été prononcés après que Chapman ait obtenu son premier arrêt lors de sa troisième apparition. Il n’a fait ses débuts de saison que le 17 août car il se remettait du coronavirus.

Bien que Cash n’ait pas carrément dit qu’il y aurait des représailles, les Yankees espèrent qu’il n’y en aura pas mais semblent également prêts pour cela. Ils entrent dans la finale à 3 1/2 matchs derrière les Rays, qui ont une fiche de 19-4 à leurs 23 derniers matchs.

“Il n’est toujours pas aussi vif qu’il le sera”, a déclaré le releveur new-yorkais Zack Britton à propos de Chapman. “Ce qu’ils décident de faire est sur eux et nous verrons comment cela se passe, mais j’espère que rien n’irait plus loin que ce qu’il a fait aujourd’hui.”

LeMahieu a dit: “On dirait qu’ils vont essayer de nous jeter sur nous demain. Nous serons prêts.”

Cette saison, les Rays ont été frappés cinq fois par les Yankees, et les lanceurs de Tampa Bay ont frappé les frappeurs de New York trois fois jusqu’à présent.

“Nous les avons battus maintes et maintes fois, et peut-être que cela les frustre, je ne sais pas”, a déclaré le défenseur central des Rays Kevin Kiermaier. “Nous aimons penser que c’est la raison. Il est facile de se mettre en colère contre certaines choses comme ça, c’est donc mon opinion.”

Si les Rays optent pour des représailles au début du match, ils le feront avec Charlie Morton, qui sera limité à environ 40 à 50 lancers après avoir manqué trois semaines avec une inflammation de l’épaule droite.

Avant de se blesser, Morton avait une fiche de 1-1 avec une MPM de 5,40 en quatre départs. Il a lancé pour la dernière fois le 9 août contre les Yankees, lorsqu’il est sorti après avoir lancé deux manches.

La haute ERA de Morton est principalement basée sur ses débuts dans la saison, quand il a accordé six points en quatre manches dans une défaite contre les Blue Jays de Toronto le 24 juillet. Lors de ses deux prochains départs avant de se blesser, il a abandonné trois points en 10 2/3 manches.

Morton a lancé 93 lancers au départ avant de se blesser le 4 août contre les Red Sox de Boston, bien que son retour comportera probablement beaucoup moins de lancers.

Morton a une fiche de 4-2 avec une MPM de 3,99 en neuf départs en carrière contre les Yankees.

Jordan Montgomery, qui part pour les Yankees, a une fiche de 2-1 avec une MPM de 4,44 en cinq départs cette année. Il a lancé pour la dernière fois vendredi et n’a pris aucune décision après avoir accordé deux points mérités sur cinq coups sûrs en plus de cinq manches d’une défaite de 6-4 contre les Mets de New York.

Montgomery est 1-1 avec une MPM de 3,54 en cinq départs en carrière contre Tampa Bay.

