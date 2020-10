Josep María Bartomeu a démissionné. Le président de Barcelone a dû appeler un vote pour approuver la motion de censure après que le nombre minimum de signatures nécessaires ait été validé. Ce mardi le délai pour le convoquer a expiré, il a voulu le retarder, affirmant qu’il lui fallait 15 jours pour organiser la logistique et se conformer aux mesures sanitaires, mais la Generalitat ne l’a pas autorisé à le retarder et il a été contraint de remettre sa démission.

Et maintenant quoi? Après la démission de Bartomeu et de son conseil d’administration Une commission de gestion sera formée qui reprendrait le club à titre provisoire jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu aux élections. Est est en charge de la convocation des élections à la présidence de Barcelone, qui étaient prévus pour le mois de mars, dans une période comprise entre 40 jours et trois mois, pas plus.

Les députés pourraient se rendre aux urnes avant la fin de l’année. Même si les délais fixés dans les statuts leur permettraient de se tenir en janvier 2021. De cette manière, les élections à Barcelone se tiendraient au plus tard deux mois avant la date initialement fixée par Bartomeu lui-même (week-end des 21 et 22 mars). Une fois la date fixée, les membres seront chargés d’élire le nouveau président du club catalan lors de ces élections.

Les derniers mois de Bartomeu à la barre ont été pleins d’incendies, il avait affronté l’équipe et Messi directement après l’épisode burofax. Puis est venu le vote de censure, où le Conseil a validé les 16 521 signatures requises. Là, il était déjà sur les cordes. C’était à son tour de convoquer un vote au cours duquel il deviendrait très probablement le premier président de l’histoire de Barcelone à être démis par un vote de défiance. À la fin, après le revers de la Generalitat, il n’a eu d’autre choix que de démissionner.