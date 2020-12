Pour commencer, ce qui est considéré comme une épidémie. L’employeur le définit comme “Tout groupement de trois cas ou plus avec infection active et de détention simultanée ou rapprochée dans le temps, dans lequel il existe des indications logiques d’un lien épidémiologique”. C’est le cas du Sporting, avec huit infections, mais pas celui d’Oviedo, avec deux.

La Ligue, responsable du protocole covid, établit soigneusement le plan à suivre dans le cas où au moins un positif est détecté dans une équipe de football. Oviedo et Sporting le suivent déjà. La première action consiste à isoler les joueurs infectés.

Leur quarantaine durera au moins dix jours “tant qu’aucun symptôme ne se développera”. Dans le cas où les footballeurs auraient des symptômes, le protocole établit que l’isolement doit être maintenu jusqu’à trois jours de plus à partir de “la résolution de la fièvre et du tableau clinique avec un minimum de dix jours à compter de l’apparition des symptômes”. Oviedo et Sporting doivent en outre communiquer les points positifs au service de santé de la Principauté des Asturies ainsi qu’à la Ligue elle-même.

Une fois les points positifs connus, le ballon revient aux services médicaux des clubs, à la hauteur du boulot depuis le déclenchement de la pandémie.

Les équipes médicales, dirigées par Antonio Maestro au Sporting et par Manuel Rodríguez à Oviedo, doivent suivre attentivement les contacts étroits de positifs entre collègues et employés au cours des 48 heures précédant le test. Le rapport des services médicaux doit être remis à la Ligue. De plus, l’employeur lui-même fournit un service de soutien aux clubs pour faciliter ce suivi.

S’il y a un contact étroit du positif de l’intérieur du club, il doit s’isoler pendant 14 jours, bien qu’au bout de dix jours, il puisse rompre la quarantaine dans le cas où son test est négatif. En revanche, la Ligue et les clubs doivent mettre des tests rapides à la disposition de l’environnement familial des joueurs positifs et le reste de l’équipe ne peut s’entraîner individuellement que jusqu’à ce que les résultats des tests soient connus.

Ce n’est pas le cas d’Oviedo et du Sporting, de retour après la pause, mais le contrôle de la Ligue atteint un tel point que si un positif apparaît dans une équipe et a joué un match 48 heures avant de le savoir, la direction procédera à une analyse Utiliser l’application Mediacoach pour connaître les contacts étroits que les joueurs ont pu avoir pendant le match.

Les clubs, à la demande de la Ligue, réaliseront des PCR et des tests sérologiques sur les positifs dix jours après le premier, tant qu’ils sont restés sans symptômes pendant trois jours. S’il y a des symptômes, vous devez attendre trois jours après leur disparition.

Le positif ne peut revenir à la dynamique de l’équipe qu’avec un PCR négatif après isolement ou avec un positif accompagné d’une «sérologie Ig G positive». Cela signifie que, bien que le test PCR soit contagieux, la personne n’a pas la capacité d’infecter. Si le positif n’enregistre aucun de ces cas, le test sera répété trois jours plus tard.

Concernant la partie compétitive, le protocole établit qu’une équipe affectée par covid doit présenter au minimum 13 joueurs en bonne santé, dont cinq avec un dossier professionnel. De même, un club de deuxième division avec covid a la possibilité de demander le report de deux matches de championnat. Le troisième recevra un perdant 3-0.

Par ailleurs, la Ligue se réserve également la possibilité de demander l’ouverture d’un dossier disciplinaire en cas de cas de «négligence ou imprudence» de la part du joueur ou du club. Dans ce cas, la direction des équipes doit informer le juge de discipline sociale. La même chose se produirait dans le cas où la Ligue détecterait que des informations ont été retenues.

L’employeur considère la dissimulation comme «l’oubli ou la négligence» au-delà de 24 heures après la connaissance de l’infraction positive ou présumée. S’il y avait un dossier disciplinaire, il serait traité en urgence et des mesures provisoires pourraient même être prises.