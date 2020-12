Le football est l’un des sports qui a le plus évolué ces derniers temps en États Unis. S’il est vrai que cela a commencé pratiquement à partir de zéro, dans un domaine où la tradition tourne autour du football – football américain – et non vers le football, le statut du beau sport à l’échelle mondiale, il a attiré l’attention des Nord-Américains, chefs de file de l’exploitation des produits par le biais du marketing.

L’avancement du football aux États-Unis Il se comprend à travers les projets de plus en plus ambitieux de la MLS ou de la NWSL, qui est une référence mondiale avec l’équipe nationale féminine, mais aussi dans l’investissement dans la base, avec un système de chasse aux talents du football qui a élargi ses réseaux en Espagne, l’un des pays avec la meilleure matière première dans le domaine du football.

Avec 2026 à l’horizon et la Coupe du monde qu’ils organiseront Main dans la main avec le Canada et le Mexique, des lycées privés sont venus en Espagne pour recruter des talents et ainsi commencer à élever le niveau moyen de compétitivité sur leur territoire, encore à des années-lumière de celui de l’Europe. Les instituts offrent des opportunités et il y a un petit groupe d’environ 10 personnes qui ont lancé sur le territoire espagnol deux “ bourses premium‘, dans lequel les garçons ou les filles âgés de 14 à 17 ans sont autorisés à étudier et à résider dans ses installations, uniquement en échange de la démonstration de leurs qualités de footballeur.

L’aide s’élève à 65.000 euros par personne et loin des autres bourses aux exigences multiples, elles se distinguent par leur simplicité et leur facilité d’accès. En période de coronavirus, accès à d’autres pays grâce aux visas Dans de nombreux cas, il est paralysé, mais grâce à ces bourses, il peut atteindre les États-Unis et commencer à réaliser un rêve deux en un: la formation et le développement du football sur un grand campus.

Avec l’argent de la bourse vous pouvez payer pour toute l’année académique de la saison 2021-2022, en plus de conseils complets pour obtenir de l’aide et aussi couvrir certaines dépenses, comme le billet d’avion toujours cher pour les États-Unis. Le format, avec une ambition qui mérite d’être mentionnée, est un pionnier en Espagne et cherche un équilibre entre la formation et le développement sportif, avec le football en l’occurrence l’élément central.

Le directeur de l’organisation qui gère les bourses en Espagne, Deaquiparafuera, a parlé du projet qui pourrait représenter un changement dans ce domaine pour l’avenir. «Nous travaillons depuis de nombreuses années avec des bourses pour que les enfants espagnols puissent étudier aux États-Unis. Mais nous n’avons jamais eu l’occasion d’offrir une bourse complète pour financer à 100% une année scolaire dans ces centres », explique José Manuel Díaz, à propos du programme baptisé en Espagne« DPF Pro Scholarships ». «C’est une opportunité unique dont nous ne savons pas quand cela se reproduira», ajoute-t-il.

«Il est vrai qu’en Espagne, il existe des programmes similaires, mais ils ne sont pas aussi complets. Par exemple, les bourses de la Fondation Amancio Ortega aident à l’ensemble du cours, mais les enfants étudient dans les écoles publiques et restent avec leurs familles. Dans notre cas, le cours complet pour les lycées privés est financé et les garçons vivent dans des résidences de l’école elle-même, ce qui leur permet de recevoir des visites familiales ou de rentrer en Espagne pendant les vacances scolaires », ajoute Alberto Albertos, conseiller pédagogique de Deaquiparafuera.

“La Ligue a également un programme de bourses d’études, mais il n’est attribué que par un maximum de 3000 euros pour soutenir les garçons en âge de fréquenter l’université et qu’ils jouent dans les carrières de première ou deuxième équipes. Dans notre cas, il est ouvert à toute personne qui démontre un haut niveau de football, joue dans l’équipe qu’elle joue », explique Albertos, comparant le projet à celui de l’institution de référence en Espagne.

Exigences de base et un comité de professionnels

Nous avons parlé des faibles exigences pour accéder aux généreuses bourses, et celles-ci sont résumées en deux. Le premier a à voir avec la moyenne académique, qui doit être au minimum de sept sur 10, en comptant toutes les matières, et le second, bien sûr, avec le football. Vous devez montrer un niveau moyennement élevé pour être choisi le programme de bourses DPF Pro, Mais les conditions économiques, sociales ou géographiques ne seront pas importantes au-delà du fait que les jeunes candidats, garçons et filles, résident en Espagne et Ils étudient du 2e de l’ESO au 1er du Bachillerato. Le talent et l’entraînement du football marqueront le reste du chemin.

Un comité d’experts composé de professionnels espagnols et américains évaluera chaque candidature et choisira les dix meilleurs dont les deux gagnants sortiront après avoir effectué des tests plus spécifiques. Les candidats rejetés ne seront pas sans prix et pourront également recevoir des offres des lycées, bien que de moindre importance économique.

«L’idée générale est que vous ne pouvez pas voyager aux États-Unis à cause de la pandémie, mais dans notre cas et dans celui de la bourse DPF Pro, il n’y a pas de problème. Le visa accordé par le gouvernement américain pour notre programme est toujours valide et opérer avec de plus grandes garanties, y compris la santé », conclut José Manuel Díaz, à propos d’un projet qui allie ambition, éducation et développement avec le football comme centre de tout.