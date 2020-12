Afp et Ap

Journal La Jornada

Jeudi 3 décembre 2020, p. a15

Buenos Aires. Une semaine après l’agitation mondiale suscitée par la mort de l’ancien footballeur argentin Diego Armando Maradona, la justice analyse son cœur et mène d’autres études toxicologiques pour déterminer s’il y a eu faute professionnelle, alors que des intimités familiales sont révélées dans les derniers jours d’El Diez .

Au milieu de la tristesse sociale, de la stupeur et des hommages qui se multiplient par la mort à 60 ans dans son lit de malade, les experts ont entamé hier des études de laboratoire pour savoir s’il y a des responsables de négligence, d’insouciance ou d’inexpérience dans les traitements de Santé.

Un groupe de médecins examine son cœur, dont le poids était deux fois normal pendant 20 ans. Mais ils analysent également le sang, l’urine et les prélèvements pour déterminer les médicaments et à quelles doses il les prenait, ou s’il y a des traces d’alcool ou d’autres substances dans les heures précédant sa mort.

Les excès et les addictions ont été à l’origine d’urgences sanitaires qui ont conduit la légende mondiale à plusieurs reprises au bord de la mort. Maradona avait surmonté sa dépendance aux drogues dures il y a des années, mais son environnement l’a averti qu’il continuait à consommer de l’alcool, combiné avec des tranquillisants et des anxiolytiques. On ne sait pas dans quelle mesure ils ont été prescrits par des médecins.

Des études histopathologiques (viscères d’autopsie) et toxicologiques ont débuté. Il est suivi d’une analyse de téléphone portable, de dossiers médicaux, jusqu’à ce que le rapport complet soit rempli pour un conseil médical, a déclaré à la chaîne argentine C5N Vadim Mischanchuk, un avocat d’Agustina Cosachov, psychiatre de Maradona.

Cosachov et le chirurgien cardiaque Leopoldo Luque sont sous contrôle judiciaire pour être les deux professionnels qui ont assisté à l’ancien capitaine de l’équipe argentine. On soupçonne qu’il y a peut-être eu un homicide involontaire coupable (involontaire), mais il n’y a pas encore d’accusations ni d’accusés.

L’autopsie de Maradona a révélé que sa mort le 25 novembre dans une résidence de Tigre, au nord, était causée par un œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée, avec cardiomyopathie dilatée.

D’un autre côté, plusieurs discussions de famille se sont transcendées et l’une d’entre elles était intéressante, comme l’une des filles, Dalma, l’a dit à ses sœurs Gianinna et Jana: je pense que nous devrions penser à obtenir un médecin généraliste, sans interroger Luque ou Cosachov, mais avec la recherche indispensable d’un chef médical pour coordonner le reste de l’hospitalisation à domicile.

Pendant ce temps, le comité de compétition de la Fédération royale espagnole de football a condamné l’attaquant argentin de Barcelone Lionel Messi d’une amende de 600 euros, ainsi que d’une amende accessoire de 180 au club catalan, pour son hommage à Diego lors du match contre Osasuna. .

Quand il a marqué le quatrième et dernier but de son équipe contre le club navarrais, Messi a enlevé son maillot du Barça et a montré celui qu’il portait en dessous, un maillot rouge et noir que Maradona portait pendant son séjour chez Newell’s Old Boys.