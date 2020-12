Fernando Alonso, qui a signé le meilleur temps au Abu Dhabi Young Drivers Test, a déclaré avant de monter dans la voiture qu’elle était plus compétitive que ce à quoi il s’attendait. Même ainsi, le pilote asturien contient de l’euphorie pour la saison prochaine, même s’il espère pouvoir monter sur le podium dans certaines courses. Il a été plus optimiste pour 2022, année à partir de laquelle il espère être à nouveau champion.

Interrogé sur ses options pour l’année prochaine au SER, Fernando Alonso a précisé: «De quoi suis-je content? Je n’ai aucun objectif en termes de poste spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y avait plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais je suis conscient que ces podiums sont dus à des catastrophes en Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique». Ce qu’Alonso n’a pas exclu, c’est de le faire avec son autre compatriote: “C’est imaginable et ce serait un rêve d’être sur un podium avec Carlos Sainz».

Plus ambitieux a été montré Fernando Alonso Dans la perspective de 2022, date d’entrée en vigueur du changement de règlement qui est appelée à réduire les différences qui existent entre les équipes. “La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nos espoirs sont épinglés. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de règlement, rêve de gagner et de se relever», A-t-il assuré.

Pourtant, Alonso a souligné: «C’est une voiture plus compétitive que je ne l’imaginaisEspérons que cette inertie perdure. Ce sera Alpine et non Renault et je suis curieux de connaître son design, ses couleurs, etc.».

Fernando Alonso a changé le discours

Si Fernando Alonso n’a jamais caché son intention de redevenir champion à partir de 2022, sa façon d’aborder la saison prochaine a changé, comme Cyril Abiteboul l’a récemment reconnu: «Au début, Pour Alonso, tout était beaucoup plus long, il fallait tout faire en 2022 et oublier 2021. Mais, voyant que nous commençons à avoir des batailles intéressantes sur la piste, Fernando sent le sang, de manière positive. Il veut voir ce qu’il peut extraire ». C’est justement le responsable de l’équipe Renault qui, interrogé au préalable, avait commenté: «Quasiment aucun intérêt en 2021. Il nous a dit, écoutez, oubliez 2021. Ce n’est pas que nous n’aurons pas une performance acceptable, mais tout est pour 2022».

Avant que Renault ne monte sur le podium cette saison, peu après l’annonce de sa signature, plusieurs experts étaient optimistes quant à son retour. “Je lui fais vraiment confiance, va avoir une philosophie différente. Deux ans hors de Formule 1, à mon avis, n’auraient pas pu être mauvais pour lui, il a eu un sentiment différent, une vision différente et cela peut être bien », a-t-il déclaré. Alain Prost. “Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso“Ajoute les Français. Dans la même veine que Prost, Pat Symonds, ancien directeur de l’ingénierie de Renault, commente: «ELa voiture de 2022 sera bonne pour lui car ce sera une sorte de redémarrage pour tout le monde. Je pense que cela aidera beaucoup Fernando».