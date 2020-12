Si une chose était claire Leo Messi Dans l’interview que lui a accordée Jordi Évole, c’est que la saison se terminera à Barcelone. Le capitaine du Barça ne sortira pas sur le marché d’hiver et décidera de son avenir à la fin de cette saison. Nous listons les facteurs qui détermineront la continuité ou non de la star argentine à Barcelone.

“Je déciderai de mon avenir à la fin de la saison”, il a assuré Leo Messi dans son entretien avec Jordi Évole, diffusé hier soir. On s’attendait beaucoup à entendre de la bouche de l’Argentin quelle décision il avait prise concernant son avenir et pour l’instant il reste à se contenter de savoir que Messi continuera dans la saison de Barcelone 20/21 plein. Ce qui se passera ensuite sera vu alors, car à en juger par les mots de Rosario, il n’a pas encore décidé.

Que doit-il se passer pour Leo Messi pour prolonger sa carrière à Barcelone? La continuité de l’attaquant argentin dépendra de plusieurs facteurs, en fonction des événements que le club vivra dans les mois à venir. D’une part, il y a élections présidentielles juste au coin de la rue, une question clé, puisque le président élu sera celui qui devra intervenir dans le renouvellement de Messi, dont le contrat se termine en juin prochain.

L’important sera également le plan économique. Barcelone traverse une crise sans précédent et la manière de la gérer et d’en sortir sera la clé de la continuité de l’Argentin. A l’heure actuelle, le club ne peut pas se permettre de gros investissements, ce qui conditionne également le projet qui est défini à court et moyen terme pour le club. Ce sont deux questions cruciales et qui serviront à convaincre ou non Leo Messi de continuer dans ce qui a été sa maison.

Besoin d’un projet passionnant

C’est précisément l’absence de projet qui a rempli la patience de Leo Messi, qui à plusieurs reprises l’a publiquement regretté. «Il n’y a pas de projet ou quoi que ce soit, ils jonglent et couvrent des trous au fur et à mesure que les choses se passent », a déclaré le joueur de Barcelone dans une interview accordée à Goal en septembre, critiquant ouvertement la direction du président de l’époque, Josep María Bartomeu.

Un autre des facteurs déterminants dans la décision de Leo Messi de continuer ou non à Barcelone a à voir avec les résultats laissez l’équipe signer cette année. Ceux de Ronald Koeman n’ont pas bien démarré en Ligue, ils sont à huit points de l’Atlético de Madrid -leader- et ont un match de plus que les rojiblancos, mais ils ont le temps de tenter de rejoindre la Ligue. En Ligue des champions, le Paris Saint Germain les attend en huitièmes de finale, une équipe qui ne passe pas non plus un bon moment et qui a revendiqué la place de Thomas Tuchel sur le banc.

Il y a plusieurs mois à venir pour Leo Messi pour prendre une décision sur son avenir le plus proche en fonction du déroulement des événements. Au cas où, l’Argentin a déjà préparé les fans de Barcelone à une éventuelle sortie l’été prochain. “Si je pars, je le ferai de la meilleure façon, mais je reviendrai”, Le Barça 10 a averti.