L’épisode de samedi d’ESPN de “College GameDay” était un peu différent pour les téléspectateurs, car la pandémie COVID-19 a forcé certains changements.

Alors que Kirk Herbstreit, Rece Davis, Desmond Howard et David Pollack étaient tous sur place à Winston-Salem, Caroline du Nord, Lee Corso est resté à la maison pour limiter son exposition au virus mortel. Mais Corso ne s’est pas contenté d’installer une webcam dans son salon: l’analyste vétéran de “College GameDay” a tout mis en œuvre pour sa configuration.

Corso avait le bureau complet “College GameDay”, un grill, la mascotte de Wake Forest, la mascotte de Clemson, des découpes – y compris les anciens des Demon Deacons Chris Paul et Tim Duncan – une piscine et bien plus encore.

(ESPN College GameDay) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/4e/4e/lee-corso-college-gameday-ftr_1mosx3jjmog31h8qm5h6qd0dw.png?t=-2094610068&w=500&quality=80

C’était tout à fait la scène, et c’était agréable de voir Corso apporter une sorte de normalité à “College GameDay”. Les fans purs et durs de l’émission du samedi matin ont l’habitude de voir des fous du football universitaire faire signe dans les airs, des mascottes faire des apparitions et des invités qui viennent représenter leur école. En raison de la distanciation sociale, tout cela n’est pas possible en 2020. Corso a donc fait de son mieux pour recréer la magie.

En conséquence, les téléspectateurs ont partagé leur joie dans la configuration impressionnante de Corso.

Moi: Je suppose que cette saison non conventionnelle permettra à Lee Corso de finalement prendre sa retraite. Lee Corso: filmez-moi de chez moi et demandez au diacre démon d’arroser mes plantes pic.twitter.com/pwRupqza3f – Dennis Flynn (@DFlyAwayHome) 12 septembre 2020

Et bien sûr, “College GameDay” ne serait pas complet sans le célèbre choix de couvre-chef de Corso.

Malgré la présence de Chris Paul, ancien de Wake Forest, dans l’émission, Corso a dû accompagner Clemson pour son premier choix de couvre-chef officiel de la saison de football universitaire 2020.

2020 peut apporter des défis, mais heureusement, Corso fait de son mieux pour que cela fonctionne.