Le doute quant à savoir si Marc Márquez courra à nouveau cette saison ou non est la grande question qui sont fabriqués dans le championnat du monde de MotoGP. L’attente est maximale et Honda devrait publier une déclaration mardi dans lequel il révèle si le pilote Cervera courra à nouveau ou non cette année. Tout le monde attend que la question soit résolue et s’il pourra ou non voir le ilerdense à Valence.

Pendant ce temps, de l’équipe japonaise, ils se sont permis de ironiser sur la situation sur Twitter et d’annoncer le retour des courses. “Nous ne pouvons que confirmer en exclusivité que c’est la semaine de la course”, a annoncé HRC à travers son profil officiel du réseau social. De nombreux fans ont répondu à la publication demandant à la marque d’annoncer le retour de Marc Márquez pour les trois dernières courses qui se dérouleront consécutivement.

Nous pouvons confirmer en exclusivité sa semaine de course. – Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 2 novembre 2020

Depuis que Cervera s’est fracturé l’humérus du bras droit, son retour a été la grande inconnue du Championnat du Monde MotoGP. Comme ce journal l’a rapporté il y a quelques semaines, le pilote Il n’avait pas de date de retour et son idée n’était autre que de voir comment la récupération progressait semaine après semaine et sur cette base, il prendrait une décision.. Ce jour-là sera ce mardi, lorsque Honda dira si nous le reverrons sur la moto cette année ou s’il faudra attendre 2021.

À travers ce tweet, HRC, voulait jouer avec les spéculations sur le retour du sextuple champion de MotoGP. L’incertitude est maximale et la Coupe du monde commence à se terminer. Il y a trois courses à terminer, deux à Valence et une au Portugal, toutes d’affilée, et les spéculations sur le retour de Marc Márquez ne s’arrêtent pas. Il faudra attendre mardi pour voir si Bradl revient ou continue jusqu’à la fin de la saison.