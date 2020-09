Les Nets ont fait un geste surprenant jeudi matin en embauchant Steve Nash comme entraîneur-chef, et si certains fans étaient enthousiasmés par l’annonce, d’autres ne pouvaient s’empêcher de se sentir désolés pour Jacque Vaughn.

Vaughn a pris la relève en tant qu’entraîneur des Nets juste avant la fermeture de la ligue en raison de problèmes de COVID-19. Il a entraîné et remporté deux matchs avant la saison reportée. Il a ensuite mené les Nets à un record de 5-3 dans la bulle malgré l’absence de DeAndre Jordan (opt-out), Spencer Dinwiddie (opt-out), Taurean Prince (opt-out), Wilson Chandler (opt-out), Kevin Durant (blessure) ou Kyrie Irving (blessure). Il est allé 0-4 en séries éliminatoires dans une série de premier tour contre les Raptors, mais sa performance de bulle a fait assez pour impressionner le front office.

Il a été considéré pour le poste d’entraîneur-chef, mais restera plutôt l’entraîneur adjoint principal. Il sera l’entraîneur adjoint le mieux payé de la ligue, selon ESPN.

“Nous sommes ravis de conserver Jacque en tant que membre de premier plan de notre équipe d’entraîneurs”, a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué. “Jacque a été une partie intégrante de notre programme et un contributeur clé à la croissance et au développement de l’ensemble de notre organisation. Son rôle dans le développement de nos joueurs sur et hors du terrain et son influence sur notre culture ont été inestimables. Nos joueurs en bénéficieront. de la continuité de la présence de Jacque, et nous sommes extrêmement chanceux de le garder dans notre famille Nets. “

Le rapport d’ESPN ajoute que Vaughn “a fait une forte impression” sur le front office et “aurait été le choix des Nets si Nash n’était pas convaincu de prendre le poste.”

Pendant ce temps, Nash n’a aucune expérience d’entraîneur-chef. Il était consultant en développement de joueurs à temps partiel pour les Warriors.

Le manque d’expérience de Nash combiné au succès de Vaughn a conduit certains fans de la NBA à remettre en question cette décision.

dira, Jacque Vaughn prend le relais, ayant ce qui reste de son équipe joue bien dans la bulle, puis pousse un peu TOR en R1, seulement pour laisser une «forte impression» et se faire passer pour quelqu’un avec … disons «limité «L’expérience de coaching doit laisser un goût amer dans sa bouche. – Karens In Paris (@NekiasNBA) 3 septembre 2020

ce qui vient d’arriver à Jacque Vaughn se produit chaque jour dans les emplois des entreprises américaines. Perdez votre travail à quelqu’un avec moins d’expérience et moins qualifié mais bon, vous pouvez les aider à les former et nous vous jetterons un os. Cela n’échoue jamais en ce qui concerne les entraîneurs noirs. – 73-9 et ils ont menti 🏁 (@CuffsTheLegend) 3 septembre 2020

Jacque Vaughn, l’entraîneur par intérim des Nets, est le troisième entraîneur noir à perdre son emploi après le retour de son équipe après le retour de la bulle NBA à Walt Disney World. https://t.co/earFECg94u – Shauntel Lowe (@shauntellowe) 3 septembre 2020

Le pool de coaching le plus noir depuis des années: Ty Lue

Ime Udoka

Sam Cassell

Jacque Vaughn

Adrian Griffin

Mark Jackson

Stephen Silas

Jambon Darvin

Jahmahl Mosley

Jason Kidd

Wes Unseld Jr

David Vanterpool

Roy Rogers

Nate McMillan

Alvin Gentry

Mike Brown Et Steve Nash a obtenu un emploi sans expérience – Tyler R. Tynes (@TylerRickyTynes) 3 septembre 2020

Steve Nash pourrait devenir un bon entraîneur, mais seuls les blancs sont autorisés à être embauchés pour entraîner deux stars quand elles sont des nouveautés. J’ai remarqué que Jacque Vaughn, un gars qui broie depuis des années, a été ignoré pour ça. – Big Jay (@jaysonbuford) 3 septembre 2020

Je me sens pour Jacque Vaughn. Il avait cette équipe des Nets qui jouait dur. A perdu essentiellement toute sa liste dans la bulle et était toujours compétitif. Pourquoi ne pas lui donner une chance? – Dan Greenberg (@StoolGreenie) 3 septembre 2020

Dans un rapport plus tôt ce mois-ci, The Atheltic a également rapporté que Vaughn “a impressionné la propriété” avec le travail qu’il a fait dans la bulle. Le rapport a également ajouté que “les entraîneurs adverses autour de la NBA” ont également “exprimé être impressionnés” par Vaughn.