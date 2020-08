Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires de sport irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Nous nous retrouvons une fois de plus à traverser des moments très difficiles et tristes au cours d’une année qui a été pleine de ces moments et de ces sentiments.

Donc, pendant une brève période jeudi, c’était bien de simplement s’asseoir et de rire de Jared Kushner pour être le fou ignorant qu’il est depuis qu’il a été poussé dans nos vies par son beau-père, qui est actuellement le président de la États Unis.

Jeudi, Kushner a montré une fois de plus à tout le monde que sa capacité à savoir ce qui se passait dans le monde n’était pas terrible. Si vous vous demandez de quoi je parle, il a dit qu’il voulait parler à LeBron James après que lui et le reste des joueurs de la NBA aient boycotté leurs matchs mercredi.

Kushner a déclaré:

«Ce que j’aimerais voir des joueurs de la NBA – encore une fois, ils ont le luxe de prendre une nuit de congé, contrairement à la plupart des Américains. J’aimerais les voir commencer à évoluer vers des solutions concrètes et productives. »

Je veux dire, l’ignorance de cette déclaration parle d’elle-même, je n’ai donc pas besoin d’en dire beaucoup plus. Mais je suis payé pour en dire plus, alors je le ferai. Les Bucks sont restés dans les vestiaires mercredi au lieu de jouer à leur jeu et ont parlé au téléphone avec le procureur général du Wisconsin Josh Kaul et le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes pour travailler sur les prochaines étapes qu’ils peuvent faire pour Jacob Blake.

Cela semble être un bon début pour faire avancer les choses. De plus, il est important de garder le nom de Blake au premier plan de ce mouvement pour mettre fin à la brutalité policière et aux injustices raciales qui continuent de vivre dans notre pays. Les jeux boycottés par des athlètes professionnels amplifient ces conversations et ces sujets bien plus que jouer dans un jeu. Les boycotts sont importants et fonctionnent.

Quant à LeBron, Twitter a rapidement pris sa défense, évoquant toutes les choses incroyables qu’il a faites et sur lesquelles il travaille.

Ceux-ci incluent:

– LeBron lance un groupe de plusieurs millions de dollars More Than a Vote qui recrutera des agents électoraux dans les circonscriptions électorales noires pour les élections de novembre et a travaillé avec les Dodgers pour faire du Dodger Stadium un bureau de vote à Los Angeles.

– En 2018, il a ouvert son «I Promise School» à Akron, Ohio, une école publique qui aide ceux qui prennent du retard à l’école et ont besoin d’aide. En février, il a été annoncé que 193 étudiants de cette école recevraient des bourses d’études complètes, ce qui est vraiment génial.

LeBron a fait beaucoup plus de choses au cours des années de sa carrière légendaire qui ont aidé beaucoup de gens et ont changé beaucoup de vies. Son activisme est quelque chose qui doit être célébré, pas remis en question. Mais si vous êtes assez stupide pour le défier, il est bon de savoir qu’Internet vous dira à quel point vous êtes stupide de le faire.

Ce qui est génial.

