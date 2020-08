MILWAUKEE – Par un après-midi ensoleillé de semaine, les Milwaukee Bucks ont interrompu brutalement les séries éliminatoires de la NBA en refusant de prendre la parole contre les Orlando Magic dans un acte de protestation en réponse à la fusillade de Jacob Blake dimanche par la police à Kenosha, Wisconsin. ., à seulement 45 minutes au sud de l’arène des Bucks. Alors que tous les matchs éliminatoires de la NBA se disputaient à Orlando, les fans de Milwaukee s’étaient rassemblés devant le Forum Fiserv pour une soirée de visionnage, et environ 50 fans y étaient restés une heure après l’annulation du match.

C’était un moment historique, le premier match de la NBA – en séries éliminatoires ou autre – à être reporté après que les joueurs ont refusé de saisir le tribunal comme un acte de désobéissance civile. Elgin Baylor a pris une position individuelle contre le racisme en s’absentant d’un match en 1959, mais jamais auparavant deux équipes entières n’avaient accepté de le faire.

Et pourtant, même si les fans de Milwaukee s’étaient rassemblés dans l’espoir de voir leur équipe clôturer la série avec le Magic et se qualifier pour le deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence Est, ceux qui sont restés en dehors de l’arène soutenaient la décision de l’équipe de ne pas jouer.

«Je suis fier d’eux», a déclaré Karl Iglesias. «Ils ont fait une déclaration que je n’aurais évidemment pas faite, car je suis ici prêt à regarder le match. Et donc, pour eux, faire cette déclaration montre la puissance de celle-ci.

Iglesias était assis avec son ami Joshua Sarnowski, qui était d’accord, disant: «Je pense que c’est un signe d’unité, dans un sens. Je veux dire, ils envoient un message que nous sommes dans un tout nouvel espace. Ces gars-là utilisent simplement leur plate-forme à leur avantage, et je pense que c’est une belle chose… En termes de genre, ce qui se passe actuellement en réalité, nous devons absolument trouver cette unité et dire: «Ce n’est pas bien». “

Une table terminée, Anthony Jones, un autre fan et détenteur d’un abonnement, a convenu: «Je suis bon avec ça. C’est plus grand que le jeu. »

Son camarade de table, Marques Johnson a ajouté: «Je pense que c’est énorme. Je pense que cela montre le genre d’organisation des Bucks. Je comprends que le sport est un moyen de se déconnecter du monde, mais certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer. »

Quelques heures après le report du match, l’organisation des Bucks a publié une déclaration soutenant les joueurs.

“Nous soutenons pleinement nos joueurs et la décision qu’ils ont prise. Bien que nous ne le sachions pas à l’avance, nous serions tout à fait d’accord avec eux. La seule façon de faire changer les choses est de faire la lumière sur les injustices raciales qui se produisent devant nous. . Nos acteurs ont fait cela et nous continuerons à être à leurs côtés et à exiger la responsabilité et le changement.

Alex Lasry, fils du propriétaire de Bucks Marc Lasry et vice-président senior de l’organisation, a également tweeté son soutien aux joueurs, en disant: «Certaines choses sont plus importantes que le basket-ball. La position prise aujourd’hui par les joueurs et l’organisation montre que nous en avons assez. Trop c’est trop. Le changement doit se produire. Je suis incroyablement fier de nos gars et nous soutenons à 100% nos joueurs prêts à aider et à apporter un réel changement.

Les Bucks se sont avérés être le premier domino à tomber, car les matchs suivants des Rockets-Thunder et des Lakers-Trail Blazers ont été annulés peu de temps après. Les événements de la journée ont mis en doute le reste des séries éliminatoires, car Chris Mannix de l’IS a rapporté que les joueurs prévoyaient de se rencontrer mercredi soir pour discuter de l’opportunité de continuer ou non.

Photo de Kevin C. Cox-Pool

Pour les fans de Bucks, la saison exceptionnelle de l’équipe — Non. 1 tête de série à l’Est, favoris du titre, un possible deuxième prix MVP pour Giannis Antetokounmpo – se terminer sans résolution serait doux-amer. Mais ceux présents mercredi semblaient comprendre le contexte pesant sur la décision des joueurs.

«Ce serait triste. Il n’y a qu’une fenêtre limitée pour gagner un championnat », a déclaré Brandon Rober avant que sa femme, Alex Rober, intervienne en disant:« Mais en même temps, c’est comme si vous portiez des choses sur votre maillot, et si vous ‘ re va vraiment défendre les choses, alors ils font la bonne chose. Alors supportez-le. Je suppose qu’à mes yeux, boycotter un match ne changera rien, mais si la NBA boycotte toute la saison, c’est sérieux… Prenez votre position et soyez fiers de cela, et ils devraient. Ils devraient être fiers d’eux-mêmes… Je pense qu’ils ont fait la bonne chose.

Jones a ajouté: «Je pense que si les joueurs veulent [cancel the rest of the season] c’est à eux de décider. Mais nous sommes bons dans tous les cas.

Dans l’ensemble, l’ambiance à l’extérieur du Forum Fiserv était douce-amère, bien que très largement favorable aux actions des joueurs.

«Je l’appuie totalement», a déclaré Chris Bukowski. «C’est Milwaukee, c’est l’état du Wisconsin. Ce qui s’est passé à Kenosha n’est pas juste. Ils font vraiment une déclaration. Ce sont des actions. »

Jay Scott, l’ami de Bukowski, a ajouté: «Je suis vraiment très fier d’être un fan des Milwaukee Bucks. C’est vraiment, vraiment important. »