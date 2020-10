Antoine Griezmann ne vit pas son meilleur moment en tant que footballeur barcelonais. Le Français sourit avec l’équipe de France, mais lorsqu’il doit rentrer dans son club, il ne se sent pas bien, ce qui l’empêche de développer son meilleur football. Quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Arda Turan.

Les deux footballeurs ont triomphé à l’Atlético de Madrid, mais il leur manquait la Ligue des champions. Turan et Griezmann ont décidé de quitter la capitale espagnole pour signer pour Barcelone et se battre pour cet Orejona qui, pour le moment, n’a jamais gagné. Il est vrai qu’Antoine ne défend l’élastique du Barça que depuis un an et quelques mois, mais son chemin commence à ressembler à celui d’Arda.

Le footballeur turc a bien joué à la position de Neymar, mais lorsque le footballeur brésilien l’était, Brûler il a dû se déplacer vers des zones plus éloignées et plus concentré sur le terrain. Dans cette démarcation, il s’est effondré et d’une star, il est devenu un footballeur secondaire relégué sur le banc. Il est arrivé au Camp Nou en 2015 et en janvier 2018, il faisait déjà ses valises pour retourne dans sa Turquie natale pour retrouver son football dans le Basaksehir d’Istanbul. Il n’a pas terminé ses deux années de prêt et une fois qu’il a quitté Barcelone, il est retourné à Galatasaray. Entre les deux, des problèmes extra-sportifs qui étaient sur le point de l’envoyer en prison.

Avec Arda Turan loin du Camp Nou, il semble que ce soit Antoine Griezmann celui qui va prendre son témoin. Sa première saison a été marquée par ce qui s’est passé l’été précédent, dans lequel il a annoncé qu’il ne signerait pas pour Barcelone dans un documentaire. Il a atterri à Barcelone et déjà il n’avait pas l’approbation de footballeurs comme Leo Messi, avec lequel vous n’avez pas encore réussi à créer une connexion gagnante.

Il n’a pas non plus trouvé sa position sur le terrain. Ni en avant ni dans les groupes. Griezmann aime se déplacer dans la zone qui appartient à Leo Messi et, logiquement, le Rosario commence avec un avantage dans toute décision technique. En ce début de campagne, il a vu comment tous les footballeurs offensifs, à l’exception de Martin Braithwaite, ont déjà vu le but tandis que son casier reste à zéro. Il faut également tenir compte du fait qu’il ajoute deux matchs en remplacement après sa rencontre dialectique avec Ronald Koeman.

Compte tenu de sa situation, Griezmann reste calme et Je n’exclurais pas une sortie de marché d’hiver. Il est conscient que le PSG l’aime, mais Barcelone valorise également d’autres options, telles que l’inclure dans l’opération Depay, en lui envoyant 6 mois en prêt à l’Olympique de Lyon, très proche de son Macon natal, tout comme Eduardo Inda l’a révélé dans El Chiringuito.