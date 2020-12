Le gouvernement social communiste de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias Il ne cache plus les concessions qu’ils vont faire aux prisonniers de l’indépendance du procés, aux putschistes condamnés par 1-O. Quelque chose qui ne fait évidemment pas du tout du bien dans notre pays, et pas seulement aux Espagnols, ni aux gens d’autres régions du monde qui ont passé presque toute leur vie ici, comme Luis Figo, qui a montré son indignation sur les réseaux sociaux.

Il est courant de voir l’ancien footballeur portugais du Real Madrid démasquer le gouvernement et reprocher nombre de ses mesures et décisions désastreuses, en particulier ces derniers mois avec la pandémie de coronavirus. A cette occasion, les Portugais ont voulu se prononcer sur ces «faveurs» du retour de l’exécutif à l’indépendance. “Les faveurs commencent à être payées!” a écrit sur ses réseaux sociaux, un tweet qui compte des centaines de RT.

On peut le demander pendant longtemps

Sa réaction vient des récentes paroles du ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos. “Le Gouvernement a l’obligation légale de traiter les grâces et l’obligation morale d’apaiser les tensions”, a-t-il déclaré à propos de cette question dans une interview pour La Vanguardia, des déclarations controversées qui pourraient contribuer à la reconnaissance indirecte de ces concessions aux prisonniers «procés».

Il faut se rappeler que le président de United We Can in Congress, Jaume asensIl a exprimé ses bonnes vibrations concernant le pardon des prisonniers «procés» il y a quelques semaines. Et c’est qu’après s’être entretenu avec le président du gouvernement, Pedro Sánchez, le chef de la formation violette du groupe parlementaire de la Chambre basse a déclaré qu’il était “optimiste” concernant le pardon des personnes condamnées par la peine de 1-O. “Je pense toujours que ce n’est pas facile, mais qu’il n’est pas impossible que ce scénario de normalité démocratique des élections avec des prisonniers libérés devienne effectif”, a-t-il ajouté.