Espagne a des options de retour sur le podium du Tour de France. Depuis 2015 Alejandro Valverde enfin réussi à monter sur la surface de la Grande Boucle, aucun cycliste natif n’a réussi à se faire une place au tableau d’honneur de la course. Mikel Landa, dans un deuxième échelon de favoris, opte pour une étape avant laquelle il est tombé une seule seconde à l’extérieur en 2017, tandis que Valverde et Enric Mas ils ont également des options, bien que lointaines, pour obtenir un excellent classement dans le Tour. Marc Soler, Qu’il puisse entrer dans la liste à la dernière minute, est un mystère après a priori sa préparation visait le Giro d’Italia.

L’arrêt forcé par le coronavirus a contraint l’UCI à concevoir un calendrier avec des marches forcées et avec les grandes courses se chevauchant pratiquement. Le Tour a reçu la priorité et n’a pas été marqué comme un grand objectif des premières épées, ce à quoi les deux Movistar ont répondu, avec son leader historique –Valverde– et sa grande signature du présent et de l’avenir –Mas– dans l’équipe nationale, comme Bahreïn, laissant la vitole du seul leader à un Mikel Landa qui a réclamé du poids après deux ans à partager le leadership dans l’équipe téléphonique.

Mikel Landa

Ses performances dans les courses avant le Tour, ainsi qu’en début de saison, permettent à une lueur d’espoir chez les supporters espagnols de voir l’un de leurs propres se battre pour les premières places du championnat. Landa s’est démarqué à Burgos et était parmi les meilleurs du Dauphiné jusqu’au dernier jour, lorsque les crampes l’ont fait tomber de la lutte pour la victoire. L’absence de contre-la-montre à plat – son grand devoir – lui rend le parcours digne, si ses jambes et sa chance sont avec lui, se qualifier pour le Top 5 et même des niveaux plus élevés dans les très longues trois semaines de Grande Boucle.

Alejandro Valverde

Pendant une autre année encore, Alejandro apparaît comme le protagoniste du Tour même si, contrairement aux éditions précédentes, il n’a pas réussi à réaliser le coup de pédale nécessaire pour intimider ses rivaux. Les conditions du calendrier ont diminué un coureur murcien déjà vétéran, qui a laissé entendre quelque peu démotivé qu’à Tokyo 2021, il mettrait fin à sa carrière professionnelle. Cette pensée, pas encore ferme, pourrait changer avec une réaction sur le Tour, où malgré l’absence d’un leader ferme dans Movistar cela laisse un scénario favorable à Valverde, enfin, se concentrer sur la lutte pour les étapes et le spectacle en au détriment du général.

Enric Mas

Il était le grand espoir de Movistar, ainsi que du cyclisme espagnol pour le présent et le futur, mais Enric Mas, pour une raison ou une autre, n’a pas fini d’exploser depuis qu’il est monté sur le podium de la Vuelta a España 2018. Son talent est Sans doute, ainsi que sa capacité à performer aussi bien en haute montagne que dans le contre-la-montre, mais sa performance en Dauphiné ne suscite pas l’optimisme, mais un rôle de couverture qui lui donnera une certaine marge pour démontrer son talent dans les montagnes du Tour.