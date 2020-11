De la rédaction

Journal La Jornada

Dimanche 15 novembre 2020, p. a10

Dans un duel vibrant avec une saveur finale, le leader Tigres a perdu invaincu en tombant 2-1 contre les champions Rayadas, tandis que Pumas a battu Mazatlán 1-0 et a égalisé sa passe à la ligue du tournoi Guardians 2020 de la Women’s Mx League. .

Les résultats de la 16e journée ont également défini les clubs qui sont entrés dans la ligue, qui comprendront Tigres, Chivas, Monterrey, Atlas, América, Pumas, Gallos, qui ont donné la surprise désormais dirigée par Carla Rossi, et Pachuca.

Christina Burkenroad (14) et Rebeca Bernal (23) ont marqué les buts de la victoire, tandis qu’Ana Katty Martínez a réduit via le penalty (31). Malgré le revers, les Tigres sont restés en tête du tableau général avec 43 points, tandis que les Rayadas ont sauté à la deuxième place avec 41 points.

Comme à quelques occasions, l’équipe de l’UANL a été surprise en quelques minutes. Desiree Monsiváis a passé au peigne fin une passe pour Christina Burkenroad, qui a défini avec puissance à l’intérieur de la zone pour atteindre les réseaux.

Le but était un coup de pouce pour les Rayadas et ils ont décroché un deuxième coup. Rebeca Bernal a chargé avec une technique magistrale un coup franc qui est allé directement au but.

Les Tigres ont nagé à contre-courant et une main de Rebeca Bernal leur a donné un penalty. Ana Katty Martínez a accusé un tir à angle droit à rabais pour les félins.

La polémique ne manquait pas et dans un jeu dangereux, Bernal a tiré Stephany Mayor. L’attaquant des Tigres a réclamé un penalty, mais la sifflante Lucila Venegas n’a pas fait signe.

Les félins ont clôturé la première mi-temps avec des tirs dangereux de Jaqueline Ovalle, mais le ballon est passé largement. Le complément était dur, avec une escouade de Tigres combattant jusqu’à la dernière minute bien que leurs efforts n’aient pas été suffisants.

Quelques heures auparavant, les Pumas ont souffert mais ont gagné 1-0 contre Mazatlán pour atteindre la sixième place avec 27 unités. La défaite a été un double coup dur pour l’équipe de Sinaloa, qui a été éliminée avec 20 points à la neuvième place.

Avec les attaques de Laura Herrera, les félins ont dominé sans complications sur le terrain des installations de Cantera, bien que le but soit venu à la minute 83 grâce à Dirce Delgado.

À la fin, l’entraîneur des Pumas, Ileana Dávila, a déclaré qu’elle était satisfaite de la passe, même si elle a accepté qu’ils auront un défi difficile dans la phase suivante. J’ai confiance en mon équipe. Je n’ai pas du tout peur. Ils peuvent nous considérer comme un adversaire facile à battre, mais nous montrerons le travail accompli, a-t-il déclaré.

Auparavant, Cruz Azul et Santos avaient fait match nul 1-1 bien qu’ils n’aient plus aucune chance de passer à la phase suivante. Les célestes ont 11 unités et sont situés à l’étape 14, tandis que les guerriers sont à l’étape 10 avec 18 points.