Georgina Rodriguez Elle est toujours très active sur Instagram. De plus, ses vacances de Noël à Dubaï lui ont permis de renouveler son album photo. Originaire des Émirats arabes unis, l’influenceuse a de nouveau révolutionné les réseaux en publiant des poses enflammées et en donnant beaucoup de choses à discuter avec certaines de ses “ tenues ”. De retour à Turin, il a de nouveau mis le feu à Instagram avec une photo dans laquelle il apparaît avec un bikini string à l’arrière d’un jet ski.

Cristiano Ronaldo et sa petite amie ont profité de ces journées à Dubaï, où les températures sont bien plus élevées qu’en Europe, pour aller à la plage et faire du jet ski. Et Georgina a voulu publier le moment où elle en a conduit un, une photo sur laquelle on peut également voir en arrière-plan la «skyline» de la ville dans laquelle Cristiano Ronaldo a reçu un Globe Soccer Award.

Aussi divin que jamais, le partenaire de Cristiano Ronaldo a mis en ligne des photos de tous types de leur visite aux Émirats arabes unis. de fête, au gala des Globe Soccer Awards, chez elle en porte-jarretelles, en famille … Une Georgina Rodríguez qui a accueilli la nouvelle année 2021 avec style, avec sa famille et également entourée de ses plus proches amis, toujours accompagné de son inséparable Cristiano Ronaldo.

Ils ont passé des vacances luxueuses à Dubaï qui se sont terminées pour que le footballeur portugais retourne travailler avec la Juventus. Dans le nord de l’Italie, ce type de photo ne peut plus être pris maintenant en raison de l’hiver froid, mais au moins il a profité de Noël pour échapper à ces basses températures et mettre à nouveau son maillot de bain. Et, évidemment, la combinaison de Georgina Rodríguez et d’un maillot de bain la fait fumer à nouveau sur Instagram sous la forme de “ j’aime ” et de compliments de toutes sortes.