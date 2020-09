Le match 6 de mardi, une victoire incontournable pour les Flyers dans leur série avec les Islanders, avait tout pour plaire – ou, comme le disait l’entraîneur Alain Vigneault en riant, «(Nous) avons trouvé un moyen de le rendre intéressant».

Comment intéressant?

Philadelphie a pris une avance de 3-1 grâce à trois joueurs qui ont marqué leurs premiers buts en séries éliminatoires – l’un, le capitaine Claude Giroux, a obtenu son premier en 15 matchs éliminatoires, sans compter ses trois matchs sans but dans le tournoi à la ronde, remontant à 2018. .

Il a eu un retour de deux buts par les Islanders dans les cinq dernières minutes du match, avec un autre gars, Derick Brassard, obtenant son premier dans la bulle pour égaliser.

Et il avait un héros improbable en prolongation à Scott Laughton, qui a maintenu les espoirs des Flyers en inscrivant son quatrième but en séries éliminatoires en tête de l’équipe. Laughton a inscrit 13 buts, un sommet en carrière en saison régulière 2019-2020 et un seul but lors de ses neuf matchs éliminatoires précédents.

“(Mes émotions) étaient assez élevées, j’étais plutôt excité. Je pense que c’est probablement l’un des buts les plus importants de ma carrière de marquer”, a déclaré Laughton après le match. “De toute évidence, un sentiment agréable mais (Ivan Provorov) a fait du bon travail pour le faire parvenir au filet et a juste essayé de mettre mon bâton dessus. Donc, j’étais vraiment excité mais … nous sommes toujours dans la série et nous ‘ J’ai beaucoup de travail à faire. “

Alors que le but de Laughton était énorme, gardant les Flyers en vie dans leur meilleure série de sept avec les Islanders, le but de Giroux en première période pour obtenir son équipe au tableau était grand. Il a marqué 53 points (21 buts, 32 passes) en 69 matchs au cours de la saison 2019-20 raccourcie du COVID-19, mais n’avait pas été marqué jusqu’à présent dans la bulle. Sa capacité à performer en séries éliminatoires a également été remise en question, car il n’a marqué que 25 buts en 83 matchs éliminatoires – deux à ses 26 derniers.

“Vous voulez produire, vous voulez être en mesure d’aider l’équipe et j’ai pu mettre un bâton dessus”, a déclaré Giroux. “J’ai eu quelques occasions dans le premier et je n’ai tout simplement pas pu trouver le fond du filet et quand cela est entré, je me suis senti plutôt bien.”

Philadelphie est maintenant derrière New York 3-2 dans la série (le sixième match aura lieu jeudi), mais l’équipe a une certaine expérience des retours. Giroux et James van Riemsdyk faisaient tous deux partie de l’équipe de 2010 qui traînait 3-0 à Boston avant de gagner en sept; Vigneault a mené une équipe des Rangers à deux reprises après des déficits de 3-1, où était l’équipe de cette année. Oh, et l’une de ces séries des Rangers était contre les Capitals – dirigée par l’actuel entraîneur des Islanders, Barry Trotz.