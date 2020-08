Les Flyers disputeront le quatrième match de leur série de deuxième tour contre les Islanders à 20 h HE dimanche. Plus tôt dans la journée, on a demandé à l’entraîneur Alain Vigneault s’il y aurait des changements d’alignement.

“Nous sommes toujours dans le processus”, a-t-il dit, préfigurant presque ce qui pourrait arriver. “De toute évidence, à cause du protocole de la LNH ici, je ne peux pas faire de commentaires sur la disponibilité des joueurs. Je dirais (de) se connecter ce soir et de le découvrir.”

Eh bien, alors que les Flyers traînent 2-1 dans le meilleur des sept séries éliminatoires de la Coupe Stanley, ils pourraient être attirés par une source inattendue.

Vers 17 h 30 HE, l’équipe a tweeté les images suivantes:

Ce joueur caché travaillant sur son bâton est Oskar Lindblom, et son maillot et son équipement sont suspendus tout à droite sur la photo montrant le vestiaire. Sur la base de ces photos, il y a de fortes chances qu’il prenne au moins des échauffements, sinon joue dans le jeu.

Lindblom n’a pas joué à un match de la LNH depuis le 7 décembre 2019, après l’annonce du diagnostic de sarcome d’Ewing, une forme rare de cancer qui se développe dans les os ou les tissus mous autour des os. Au moment de son diagnostic, il était à égalité pour la tête de l’équipe avec 11 buts et était en bonne voie pour une saison en carrière sur la feuille de match. À sa troisième saison dans la LNH, il avait déjà dépassé ses sommets précédents avec trois buts en avantage numérique et quatre points en avantage numérique.

Suite au diagnostic, la LNH s’est réunie sous le hashtag #OSKARSTRONG.

Lindblom a terminé sa chimiothérapie au début de juillet et, après avoir signé un contrat de trois ans de 9 millions de dollars le 22 juillet, a été nommé à l’alignement des Flyers pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Finaliste du trophée Masterton 2020, il s’est joint à l’équipe lors de son match de première ronde avec les Canadiens.

“Pour être honnête, je n’ai aucune idée”, a déclaré Lindblom lorsqu’on lui a demandé le 16 août quand il pourrait revenir dans l’alignement. “Cela peut prendre juste quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas encore. Nous verrons ce que je ressens quand je commencerai à patiner ici pour de vrai avec l’équipe et nous partirons de là. Je ne vais rien insister ici; allez-y doucement et voyez ce qui se passe.

«Je pense que c’est un peu de tout ici. Je sens juste que je dois être assez fort pour pouvoir me mettre dans une situation où je suis assez bon pour jouer. Je ne veux pas être là-bas si je ne veux pas aider l’équipe ou me mettre dans une situation difficile. Tant que je me sens prêt et que mon corps est assez fort, je pense que je me mettrai dehors, mais sinon, je continuerai à m’entraîner et à me travailler.

Dimanche pourrait être le jour de son retour.