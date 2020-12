▲ Les membres des deux équipes ont formé un cercle au centre du terrain pour réclamer des mesures contre la discrimination dans le football. Afp photo

Afp et .

Journal La Jornada

Jeudi 10 décembre 2020, p. a12

Le Paris Saint Germain (PSG) a battu Basaksehir 5-1 lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, après la reprise du match mercredi, après avoir été interrompu la veille en raison du quatrième arbitre, Le roumain Sebastián Coltescu, a lancé une insulte discriminatoire contre Pierre Webó, assistant technique du club turc.

Au milieu d’actes et de symboles contre le racisme, et soutenue par les buts de ses stars Neymar et Kylian Mbappé, l’équipe parisienne s’est rendue aux huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que première du groupe H, accompagnée de l’Allemand Leipzig.

Dans un geste sans précédent, les joueurs des deux équipes ont quitté le terrain mardi pour protester contre l’attitude de Coltescu, qui qualifiait Webó de noir.

Avant le duel d’hier, les joueurs portaient un T-shirt avec la légende Non au racisme, tandis que les membres des deux équipes et les arbitres étaient placés autour du cercle central du terrain pour réclamer des mesures contre la discrimination dans le football.

Tous sont tombés à genoux sur l’herbe, un geste qui est devenu un symbole aux États-Unis et plus tard dans le monde du mouvement Black Lives Matter, contre le racisme et la violence policière. La plupart, y compris les stars Neymar et Mbappé, ont également levé les poings, tandis que d’autres joueurs ont baissé la tête.

Le racisme n’a pas sa place dans le football ou dans la vie, a déclaré Neymar, qui a salué l’attitude parfaite des joueurs en interrompant le duel de mardi pour l’action inacceptable d’un arbitre. À notre époque, nous ne pouvons permettre que des différences soient faites par la couleur de la peau, a-t-il déclaré.

Sur le plan sportif, il n’y avait qu’une seule équipe sur la pelouse d’un Parc des Princes sans spectateurs en raison de la pandémie Covid-19. Les élèves de Thomas Tuchel n’ont pas été distraits de leur objectif de trois points pour passer en tant que chefs de groupe et rencontrer un adversaire plus modeste en huitièmes de finale.

Neymar a signé un triplé (21, 38, 50), le deuxième avec le PSG en compétition continentale. Le premier d’entre eux magnifiquement fait après un tunnel à un rival et tiré avec un fil au long bâton.

De plus, il a provoqué le penalty que Mbappé a converti (39) et a entamé la contre-attaque décisive de 5-1 (62). Ainsi, l’attaquant français nous a fait oublier avec son doublé qu’il n’avait plus marqué en Ligue des champions depuis le 11 décembre 2019. Pour Basaksehir, Mehmed Topal a réduit à 57.

Sur le banc turc se trouvait Webó, l’ancien joueur camerounais devenu un symbole de la lutte contre le racisme après avoir été expulsé mardi par Ovidiu Hategan, après avoir dénoncé les propos racistes de l’arbitre assistant.

Face à la polémique, l’UEFA a annoncé qu’elle allait enquêter de manière approfondie sur cet épisode, pour lequel elle a retiré le carton rouge de Webó et a également changé la table d’arbitrage roumaine pour une autre dirigée par le Néerlandais Danny Makkelie.

Le règlement disciplinaire prévoit la suspension d’au moins 10 matches pour comportement raciste ou discriminatoire, règle qui s’applique également aux arbitres.

Cet incident a provoqué la réaction du PSG, qui a exprimé son engagement contre le racisme sur les réseaux sociaux. À son tour, le ministre roumain des Sports, Ionut Stroea, a présenté ses excuses au nom du sport de son pays.

Wilner Metelus, président du Comité citoyen pour la défense des naturalisés et des afro-mexicains, a indiqué que la suspension du match mardi était un coup très fort contre le racisme, car il y avait solidarité des footballeurs. Pour la première fois, l’humain était plus important pour eux que l’argent; cette union n’a pas été observée au Mexique.

Il a souligné que l’enquête de l’UEFA devrait être un exemple pour la Fédération mexicaine de football, rappelant que des cas similaires ont été présentés dans notre pays, mais qu’il n’y a jamais eu de sanctions.

L’un des cas les plus marquants du football mexicain a été celui où l’arbitre Adalid Maganda a accusé Arturo Brizio, président de la commission des arbitres, de racisme. À l’époque, aucun élément de la Liga Mx ne soutenait le siffleur. Cependant, l’arbitre a protesté lorsqu’il a réussi à revenir trois ans plus tard en première division, mais encore une fois, il était absent, maintenant pour ne pas avoir réussi les tests physiques.

Metelus a affirmé qu’au Mexique, le racisme dans le football et les sports est très fort et que tant dans le pays que dans le monde, des campagnes plus cohérentes contre ces actes discriminatoires sont nécessaires.