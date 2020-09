SAN FRANCISCO (AP) Evan Longoria et Darin Ruf ont lancé des circuits consécutifs lors de la deuxième manche et les Giants ont gâché le retour de Madison Bumgarner à San Francisco avec une victoire 4-3 sur les Diamondbacks de l’Arizona samedi soir.

Bumgarner (0-4) est sorti de la liste des blessés pour faire son premier départ en près d’un mois après s’être remis d’une tension au milieu du dos. Le gaucher a accordé deux points mérités sur trois coups sûrs en quatre manches, en retirant deux et en marchant une paire lors de sa toute première apparition contre son ancienne équipe.

«Je peux trouver beaucoup de choses positives à ce sujet pour moi, a dit Bumgarner. «Je me sens plutôt bien là-dessus, où nous en sommes. J’ai fait plus d’une erreur, mais il y en a une qui m’a coûté, à Longoria, je l’ai jetée là où je voulais faire. Je me demandais si je devais lancer ce cutter de haut en bas ou de bas en haut. De toute évidence, maintenant en regardant en arrière, j’aurais dû aller avec le bas et en option. ”

Torey Lovullo, manager des Diamondbacks, a ajouté: “ Je pensais qu’il avait un bon mélange de lancers, peut-être en a raté quelques-uns, et vous abandonnez quelques circuits en solo. Cela fait partie du jeu. Mais je pense que nous allons le voir s’appuyer sur ce qu’il a fait aujourd’hui. ”

Bumgarner a passé ses 11 premières saisons avec les Giants, remportant trois championnats et le MVP des World Series 2014. Ses 119 victoires sont au troisième rang de l’histoire de San Francisco et ses 1 794 retraits au bâton se classent au deuxième rang. Il a signé un contrat de 85 millions de dollars sur cinq ans avec les Diamondbacks pendant l’intersaison.

«Ça faisait du bien d’être de retour dans un match de la grande ligue, même aussi différent que cette année», a noté Bumgarner. Mais j’étais juste excité d’être de retour et de voir les choses commencer à prendre un peu de temps pour moi, même si c’est marginal. Mais nous allons dans la bonne direction, je suppose, avec les choses et la façon dont je me sentais, faire des pitchs. Donc j’en étais plutôt content. ”

Le partant des Giants Trevor Cahill, qui a lancé pour l’Arizona de 2012-14, n’a duré que 2 2/3 manches, abandonnant un point mérité sur deux coups sûrs et deux marches. Le droitier a quitté son dernier départ avec une gêne à la hanche gauche, mais son IRM du lendemain matin est revenue nette.

«Nous allions surveiller sa hanche de près pendant cette sortie», a expliqué le manager des Giants Gabe Kapler. «Nous savions que ce serait une sortie plus courte. Nous ne nous attendions pas nécessairement à ce que ce soit aussi court, mais il n’était pas particulièrement net et ressemblait un peu plus à la version de Trevor Cahill plus tard lors de son dernier départ. Il est d’accord. Il est bien sorti. Nous n’avons pas de problèmes de santé à ce sujet. ”

Longoria et Ruf se sont connectés pour la première série de circuits consécutifs des Giants cette année. Joey Bart et Mauricio Dubon ont ajouté des triplés consécutifs de RBI dans le sixième pour donner à San Francisco une avance de 4-1.

Daulton Varsho a frappé son premier circuit en carrière, envoyant un entraînement dans McCovey Cove au septième rang pour ramener les Diamondbacks à 4-2. L’Arizona a grimpé à une heure de la huitième quand Eduardo Escobar a distingué Ketel Marte à domicile, mais Sam Selman a retiré Josh Rojas pour échouer deux coureurs dans la huitième.

Caleb Baragar (4-1) a lancé 1 1/3 de manches sans but et a été crédité de la victoire. Tony Watson, le huitième lanceur des Giants, a enregistré une neuvième manche parfaite pour obtenir son premier arrêt depuis 2017.

«Il est certain que chaque match est vraiment important à ce stade, a dit Kapler. «Nous commencerons à les traiter avec ce niveau d’urgence. Je pense que vous nous voyez simplement gérer les matchs un peu plus agressivement en ce moment. ”

San Francisco s’est amélioré à 6-2 contre les Diamondbacks cette saison, les devançant 39-23.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Diamondbacks: Le LHP Caleb Smith (COVID-19) devait participer à un autre match de camp d’entraînement samedi, mais a ressenti des douleurs au milieu du corps. «Nous avons décidé de le reculer et de l’évaluer au jour le jour, a dit Lovullo. «Ce n’est pas un énorme revers pour nous en ce moment. Je pense que dans les prochains jours, nous prendrons la décision sur le site alt quand il reviendra là-bas et aura cette sortie. Être prudent en ce moment avec quelqu’un qui nous semble est très important pour nous. ”

Géants: OF Austin Slater (aine gauche tendue et souche de fléchisseur dans le coude droit) a été réintégré de l’IL de 10 jours et a servi de frappeur désigné, allant de 0 pour 5 à la première place. Il n’est pas encore disponible pour jouer dans le champ extérieur en raison de la douleur au coude. «Nous allons continuer à regarder cela au jour le jour», a déclaré Kapler. “ Cela s’améliore et s’améliore chaque jour, mais nous allons attendre ce dernier feu vert où nous savons qu’il va être en sécurité. ” … RHP Jeff Samardzija (inflammation de l’épaule droite) et LHP Drew Smyly (index gauche foulé) chacun a lancé environ 50 lancers dans des parties simulées de trois manches. Les deux ont lancé tous leurs lancers et sont sortis en bonne santé. Les Giants détermineront leur prochaine étape dans les prochains jours.

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Diamondbacks: l’INF Andy Young a opté pour son site alternatif de Scottsdale pour faire de la place à Bumgarner sur la liste active.

Giants: Option de Steven Duggar sur leur site alternatif de Sacramento pour effacer une place de liste pour Slater.

SUIVANT

RHP Johnny Cueto (2-0, 4,75 ERA) fera son deuxième départ consécutif contre l’Arizona. Il n’a accordé qu’un seul point sur trois coups sûrs en 6 2/3 manches la dernière fois, en retirant six. Le LHP Alex Young (1-2, 4,50 ERA) affrontera les Giants pour la quatrième fois de sa carrière. Il est allé 2-1 avec une MPM de 4,11 en trois départs contre San Francisco la saison dernière.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports