Les Giants de San Francisco sont à la limite d’une place dans le champ élargi des séries éliminatoires de la Major League Baseball au cours de la première semaine de septembre, et ils ont une chance de renforcer leur position avec une série de quatre matchs à domicile contre les Diamondbacks de l’Arizona en chute libre qui commencer vendredi.

Les Giants (18-20) ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs et en ont remporté deux des trois contre les Diamondbacks le week-end dernier à Phoenix. Ils n’ont pas vu l’ancienne coéquipière Madison Bumgarner, qui figure sur la liste des blessés.

Bumgarner devrait faire son retour ce week-end, mais il y a d’abord un match du vendredi soir à jouer.

“La balle est dans notre camp”, a déclaré le manager des Giants Gabe Kapler aux journalistes après la défaite 9-6 de mercredi au Colorado. “Nous avons la capacité de contrôler notre destin. Nous balançons très bien les chauves-souris. Nous avons une formation qui peut faire des courses, Coors Field ou pas. Et nous pouvons le faire contre les droitiers et les gauchers. Et ce que nous ‘ Nous commençons à voir que nos partants nous donnent une chance de gagner des matchs. En dehors de (mercredi), notre enclos a été très bon aussi.

“Nous avons besoin que tout se réunisse au cours de ces dernières semaines. Je pense que notre calendrier est gérable”, a ajouté Kapler.

Ce calendrier comprend huit matchs restants contre des équipes qui ont échangé beaucoup de pièces à la date limite, les Diamondbacks et les Mariners de Seattle.

Les Giants ont le gaucher Tyler Anderson (1-2, 4,75 mpm) sur le monticule vendredi. Anderson débutera son troisième match consécutif contre l’Arizona avec des résultats très différents lors des deux précédents.

Le 22 août, il a lancé un jeu complet de trois frappeurs, permettant une course non méritée dans une victoire de 5-1 contre les Diamondbacks à San Francisco. Le 28 août, il a été malmené pour sept points sur neuf coups sûrs en 4 2/3 manches à Chase Field.

Les Diamondbacks (14-24) en ont perdu cinq d’affilée, balayés dans une série de trois matchs par les Dodgers de Los Angeles, en tête de la division, dans une série qui s’est terminée jeudi soir. L’Arizona a perdu 13 de ses 14 derniers matchs.

Les Diamondbacks (14-24) ont perdu huit matchs consécutifs sur la route et sont 1-5 cette saison contre San Francisco, perdant les trois matchs de leur première série à Oracle Park du 21 au 23 août.

“Les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons”, a déclaré le voltigeur David Peralta aux journalistes. “Nous nous préparons chaque jour de la meilleure façon possible. Très bon contact, nous n’avons pas pu trouver de trou et c’est comme ça que le baseball fonctionne parfois. Parfois ça marche à ta façon, parfois ça ne marche pas.”

Les Diamondbacks sont à court de matchs pour faire changer les choses et se sont tournés vers certains jeunes joueurs pour qu’ils assument des rôles plus importants après que quatre vétérans aient été échangés plus tôt dans la semaine.

“Nous devons avoir la mentalité de gagner tous les jours. Peu importe qui nous avons en ce moment ou à la dernière place ou pas”, a déclaré Peralta. “Nous ne pouvons jamais abandonner. Vous devez continuer à travailler dur et garder une mentalité positive.”

Taylor Clarke devrait faire son troisième départ de la saison pour l’Arizona vendredi, après avoir ouvert la saison dans l’enclos des releveurs. Clarke (1-0, 2,22) est 1-2 avec une MPM de 6,75 en quatre départs en carrière contre les Giants, son plus grand nombre de départs contre n’importe quel adversaire.

– Médias au niveau du champ