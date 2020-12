Le virus a perturbé le football de telle manière que Second B est désormais un puzzle compliqué de groupes et de sous-groupes dans lequel chaque catégorie compte dix équipes. Le Sporting B et Vetusta sont en 1A et arrivent au meeting en barrage de relégation (les quatre derniers classés).

La filiale d’Oviedo est septième, avec huit points, et la rojiblanco huitième, avec cinq. Ce sera donc un duel à haute tension dans lequel le Sporting B tentera de se remettre des derniers résultats adverses face à son plus grand rival et Vetusta cherchera à prolonger la séquence de quatre derbies consécutifs gagnés.

L’équipe rojiblanco a également atteint le derby subsidiaire avec la nécessité d’ajouter sa deuxième victoire de la saison et de s’éloigner de la zone inférieure. Samuel Baños n’a que la suspension du sanctionné Berto, puisqu’il a récupéré César García, bas lors du dernier match pour suspension et pour avoir traîné l’inconfort. Les rojiblancos ont stoppé leur inertie positive de trois matches sans perdre avec la crevaison contre Covadonga la dernière journée.

Cependant, l’entraîneur rojiblanco, en attendant de savoir s’il peut compter sur un joueur dans la dynamique de la première équipe, pourrait parier aujourd’hui contre Vestusta sur un onze assez similaire, et ce serait celui formé par Javi Izquierdo; Trabanco, Mateo Arellano, Zalaya, Enol Coto; Koné, Lucas, Mecerreyes, Pelayo Morilla; Ivan Elena; et Santamaría. «Ce sera un match difficile avec beaucoup de rivalité. Les footballeurs sont habitués à ce type de rencontre », Samuel Baños, entraîneur du rojiblanco, a déclaré hier.

Le Vetusta atteint le “miniderbi” après trois matchs sans connaître la victoire (deux nuls et une défaite). Emilio Cañedo, entraîneur de Vetusta, a trois victimes sur blessure: Jorge Mier, Gassan et Álex Suárez. La référence offensive de la filiale bleue est Javi Cueto, qui compte trois buts. Le onze du Vetusta pourrait être celui formé par Hórreo; Amez, Ugarte, anglais, Prada; Ripoll, Sierra, Bernabéu, Vanderson; Aguado et Javi Cueto. «C’est un match très marqué sur le calendrier et nous allons gagner l’hégémonie régionale. Allons-y pour tout », a déclaré hier Amez de retour du Vetusta. «Au cours de la semaine, nous avons inculqué aux joueurs étrangers ce que signifie un derby. Ils le comprennent bien. Nous utilisons des vidéos de tout ce que cette équipe et ce passe-temps ont souffert ces dernières années “, il prétendait.